Fijación de precios y costes de servicio ¿Cómo dar en el clavo?, por Manager in Motion Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando se producen cambios legislativos y tecnológicos en la competencia de un sector determinado o en los hábitos del consumidor, las empresas pueden verse obligadas a rediseñar acciones para recuperar una buena posición en el mercado.

A pesar de esto, estas circunstancias también representan una oportunidad para crecer. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales para alcanzar estos objetivos es la fijación del precio de un producto o del coste de un servicio. Según indican los especialistas de Manager in Motion, la fijación de precios es una decisión que influye en prácticamente todas las facetas de un negocio. De hecho, esto es determinante para los márgenes de ganancia y el posicionamiento de una marca en el mercado.

Para garantizar que estos procesos se llevan a cabo adecuadamente, Manager in Motion ofrece un interim manager que aplica un proyecto temporal para lograr la transformación o expansión de una empresa.

La fijación de precios Cuando un interim manager diseña una estrategia de precios, el objetivo es comenzar una búsqueda para alcanzar un valor adecuado. El punto de partida es un precio inicial que, más allá de los factores coyunturales como la inflación, no suele ser usado indefinidamente. Esto se debe a que un componente esencial en la fijación del valor que se va a pedir por un producto o servicio es la reacción de los clientes.

Para llegar a un primer precio, es necesario considerar los costes y el margen de ganancias. Aunque la cuenta parece sencilla, la dificultad se encuentra en que de esta ecuación depende la viabilidad de un negocio, ya que con precios deficitarios o márgenes de ganancia insostenibles las empresas no pueden desarrollarse. Asimismo, tampoco consiguen escalar si lo que piden es considerado demasiado alto por sus clientes y los productos o servicios no se venden.

Por estos motivos, los integrantes de Manager in Motion consideran distintos factores como la conducta de la competencia en esta materia y las expectativas de los clientes.

¿Cómo fijar los precios? Como se citaba, estudiar los precios de mercado es tan importante como estudiar a los clientes. En este sentido, es necesario saber cuánto están dispuestos a pagar por un producto o servicio.

Por otra parte, es imprescindible entender que el precio es una variable que evoluciona a medida que se desarrolla un negocio. Una vez que se ha encontrado un valor que sirva para cubrir los gastos y conseguir beneficios, es posible llevar adelante lanzamientos de nuevos productos. Después, los comentarios de los clientes pueden ser analizados para realizar los ajustes que sean necesarios.

En conclusión, a través de los servicios de un interim manager, como los que integran el equipo de Manager in Motion, es posible diseñar una estrategia adecuada para fijar precios que sirvan para que una empresa pueda expandirse y crecer.



