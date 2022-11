La terapeuta emocional que necesitan las personas, Míriam Pascual Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

A menudo, los malestares físicos y mentales son consecuencia de problemas emocionales que aparecen a partir de situaciones como el estrés laboral, las rupturas amorosas y las discusiones familiares, entre otros.

Muchas personas no suelen tratar esto con terapeutas o profesionales en gestión emocional, lo cual acaba por generar afecciones y trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. Por esta razón, la coach y terapeuta emocional Míriam Pascual siempre explica a sus clientes la importancia de evaluar y tratar sus sentimientos, traumas y pensamientos para conseguir un mayor bienestar.

La importancia de tratar problemas emocionales con una terapeuta Es común pensar que las heridas emocionales y traumas del pasado pueden ser curados con una actitud positiva, un poco de lectura y hacer una actividad física o recreativa. Aunque esto ayuda a ciertos individuos, otros no pueden enfrentarse a ciertos traumas de esta manera debido a experiencias difíciles y dolorosas, pensamientos inconscientes e incontrolables y miedos generados en la infancia. Cuando esto ocurre, la mejor opción es acudir a un terapeuta emocional, ya que este profesional ha estudiado durante años el comportamiento humano y cómo las emociones y pensamientos influyen en este. Gracias a esto, han aprendido las técnicas y herramientas necesarias para gestionar los sentimientos con eficacia, las cuales transmiten a sus pacientes.

Por otra parte, un terapeuta emocional no tiene relaciones personales o cercanas con sus pacientes, lo cual le permite ayudar a los mismos sin realizar críticas y de manera 100 % anónima. Míriam Pascual forma parte de este grupo de profesionales, con la ventaja de que dispone de una educación avanzada en reiki, naturopatía, coaching, inteligencia emocional y PNL.

Míriam Pascual: coach y terapeuta emocional profesional En la sociedad actual, los líderes de empresas y equipos de trabajo son escogidos no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su capacidad para gestionar las emociones y motivar a sus empleados. Por esta razón, los servicios de Míriam Pascual como terapeuta emocional son tan demandados para el entorno laboral, ya que esta tiene experiencia en el ámbito de la inteligencia emocional y la PNL.

Durante más de 10 años, ha ayudado a las personas a aprender cómo administrar correctamente sus emociones, resolver problemas con eficacia y alcanzar el éxito en sus proyectos. A su vez, les da las herramientas y estrategias necesarias para liderar y construir relaciones sanas aún en los entornos sociales más complicados.

Por otra parte, Míriam Pascual es muy solicitada por aquellos que buscan sentirse más felices y bien consigo mismos, así como obtener un estilo de vida más equilibrado y saludable. Esto le ha permitido ayudar a muchos a salir de la depresión, superar la ansiedad y recuperar su bienestar emocional.

Míriam Pascual promete a sus pacientes conseguir resultados eficaces en la gestión y mejora de sus problemas emocionales en menos de 10 sesiones. Además, las terapias pueden ser realizadas tanto en su local físico como a través de internet o por teléfono, de acuerdo a las necesidades del contratista.



