Occam Agencia Digital lanza la versión Beta del Videojuego Play to Earn Obots

viernes, 25 de noviembre de 2022, 17:29 h (CET) La empresa Occam Agencia Digital prepara el lanzamiento de la versión Beta de Obots durante el mes de noviembre. Es su primera plataforma construida bajo el ecosistema Gaming 3.0 y el fenómeno Play to Earn. Un fighting game en 2D con tecnología blockchain que busca revolucionar la experiencia de los juegos Web3, simplificándola y eliminando fricciones para los usuarios La industria del videojuego sin duda exprime al máximo todas las opciones que las nuevas tecnologías aportan. La tecnología blockchain, a su vez, se está introduciendo cada vez más en la sociedad. De la mano de ambos mundos surge un curioso caso de uso: los videojuegos Play to Earn (o jugar para ganar).



Occam Agencia Digital a través de su nueva línea de negocio centrada en el desarrollo de videojuegos con tecnología blockchain, lanza la versión beta de Obots. Se trata del primer videojuego Play to Earn del género Fighting Games en 2D del mundo, con el cual los usuarios registrados pueden ganar tokens y otras recompensas de forma sencilla.

En Obots encarnas a un guerrero cibernético que se abre camino a través de diversos duelos 1Vs1 para liberar a la galaxia de Andrómeda de las malvadas fuerzas del Imperio del Gran Invierno.

Esta versión beta incluye acceso a los distintos modos de juego; la inclusión del token NAB y un marketplace en el que hacerse con los personajes NFT (disponible desde Obots.io).

Obots cuenta con un sistema Dual Token:

El activo NAB es el token de recompensa que obtendrán los jugadores por el simple hecho de jugar.

OBT será el utility token del proyecto. El título de combates en 2D dispone de cuatro modos de juego:

Competitivo , donde el usuario con su personaje NFT (o token no fungible) y disponiendo de energía (unidad de stamina empleada en el juego) puede batirse en duelo con otros jugadores online.

, donde el usuario con su personaje NFT (o token no fungible) y disponiendo de energía (unidad de stamina empleada en el juego) puede batirse en duelo con otros jugadores online. Entrenamiento , en el que puede jugar de forma gratuita sin necesidad de comprar un NFT.



, en el que puede jugar de forma gratuita sin necesidad de comprar un NFT. Sala privada , que le permite crear una sala para jugar con sus amigos compartiendo un código de acceso.



, que le permite crear una sala para jugar con sus amigos compartiendo un código de acceso. Y, como no podría ser de otra manera, los torneos. Obots busca convertirse en una experiencia de juego ágil y divertida, además de eliminar fricciones vinculadas usualmente a los juegos Web3, simplificando el onboarding, facilitando la compra de assets mediante diversos métodos de pago, la obtención de personajes jugables sin necesidad de un wallet vinculado…

Y además, Obots quiere democratizar el modelo de juego, dando la opción a cualquier usuario de participar en la experiencia a través del modo entrenamiento, totalmente gratuito y que no requiere tener vinculado un wallet para jugar.

El objetivo de la iniciativa Play to Earn de Occam es mejorar a todos los niveles la experiencia con este tipo de juegos y convertir el e-gaming en una actividad divertida que permita generar beneficios económicos de manera simple y segura.

Ver trailer: https://youtu.be/rf9KuILXMlM

