Cirugías mínimamente invasivas en Clínica Birbe Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de noviembre de 2022, 13:43 h (CET)

Para desarrollar una vida plena, con un bienestar físico y emocional, es fundamental sentirse a gusto y satisfecho con el aspecto facial. No obstante, el entorno cultural, los cánones de belleza de la época, así como las preferencias personales y la edad, pueden afectar a la autoestima y la autopercepción, requiriendo un cambio estético en el rostro.

Para ello, la cirugía estética facial es fundamental para lograr una armonía entre apariencia y funcionalidad. En este sentido, la Clínica Birbe ofrece una solución completa a las necesidades de sus pacientes mediante cirugías mínimamente invasivas que no requieren hospitalización.

La importancia de la cirugía estética facial La cirugía estética facial es fundamental para corregir los signos del paso del tiempo y algún rasgo que descompense la armonía del rostro. Para dicho fin, es necesario analizar la edad, las necesidades y preferencias del paciente, además de las estructuras y proporciones de su cara, las cuales servirán de guía para los médicos a la hora de realizar la intervención.

Al respecto, los cirujanos maxilofaciales de Clínica Birbe cuentan con un vasto conocimiento de anatomía facial, craneal y oral, por lo que se encuentran debidamente preparados para realizar cirugías faciales que impliquen aspectos funcionales y estéticos de la cara, la boca, los dientes y los maxilares. Estas requieren pequeñas incisiones dentro de la boca, la nariz o los párpados, por lo que no dejan cicatrices a la vista. A su vez, la mayoría de los tratamientos realizados en este establecimiento requieren de anestesia local y son ambulatorios, con una rápida recuperación en el posoperatorio y mínimos edemas.

¿Qué tratamientos de cirugía estética facial se realizan en Clínica Birbe? Entre la gran variedad de tratamientos de cirugía estética facial que ofrece Clínica Birbe, es posible mencionar la bichectomía, intervención que permite eliminar las bolas de grasa que se encuentran en el interior de las mejillas para generar una apariencia juvenil, estilizada y armónica en el rostro.

Asimismo, esta clínica ubicada en Barcelona realiza retoques en los labios, ya sea a través de la técnica liplift o avance del bermellón labial; blefaroplastia para corregir las bolsas de los párpados, y feminización facial, tanto para armonizar la cara o en casos de reasignación de género. Asimismo, se realizan muchas otras intervenciones como lifting e implantes faciales, rinoplastia, otoplastia y mandibuloplastia.

Clínica Birbe trabaja con protocolos clínicos detallando las distintas fases de los tratamientos, lo cual facilita garantizar resultados esperados, además del trabajo en equipo de los distintos especialistas del equipo médico, Clínica Birbe es una de las mejores alternativas a la hora de someterse a una cirugía estética facial.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.