Transformar las empresas con la base de una inteligencia colectiva de la mano de Manager in Motion

viernes, 25 de noviembre de 2022

Actualmente, empresas y pymes españolas están recurriendo a los servicios de un interim manager para atravesar distintas situaciones que suponen un desafío.

Esto se debe a que una gestión de este tipo llevada a cabo por un profesional especializado puede satisfacer la necesidad de adaptarse a un cambio de forma ágil. De esta manera, es posible dinamizar la ejecución de un proyecto, realizar un proceso de transformación o gestionar una crisis.

En este sentido, la empresa Manager in Motion ha creado una comunidad colaborativa que se especializa en la gestión del cambio dentro de las organizaciones. En este proceso, los clientes de esta firma no solo cuentan con un ejecutivo profesional, sino también con una inteligencia colectiva capaz de poner en marcha una transformación en un entorno acelerado.

Manager in Motion cuenta con una comunidad de managers de transición Los profesionales de esta empresa cuentan con la solidez y la capacidad necesaria para implementar soluciones pragmáticas. Además, esta comunidad de profesionales disponen de herramientas y una metodología propia para conseguir un mejor rendimiento de las compañías en las que son implantados temporalmente.

En todo momento, el equipo multidisciplinar de Manager in Motion proporciona apoyo al interim manager que ha sido designado como líder de un proyecto. De este modo, es posible alcanzar resultados positivos con mayor rapidez. Uno de los aspectos fundamentales de una gestión interina es desarrollar las capacidades del personal del cliente para potenciar el compromiso del equipo de trabajo. Además, al incorporar nuevas habilidades, los empleados culminan el proceso de cambio con una mejor preparación para enfrentar problemas en el futuro.

Por otra parte, esta empresa ofrece servicios probono para entidades que necesitan implementar cambios rápidamente y no disponen de los recursos suficientes.

Directivos que comparten los mismos valores Manager in Motion se define como una comunidad colaborativa de directivos con valores en común. A su vez, estos profesionales forman un ecosistema autosostenido que ofrece servicios en múltiples sectores como industrias, empresas de servicios y del sector terciario. Además, en todas estas organizaciones se pueden gestionar áreas comerciales, de recursos humanos y marketing.

Por otro lado, la empresa afirma que estos ejecutivos tienen como prioridad conseguir un impacto significativo a corto plazo. De esta manera, la inversión en este tipo de servicios cuenta con un retorno significativo.

Asimismo, por lo general, la duración de estos procesos dura unos 7 u 8 meses, aunque un directivo interino también puede ser contratado para llevar adelante un proyecto puntual en menos tiempo.

Finalmente, cabe destacar que, al contar con un interim manager de Manager in Motion, una empresa se beneficia de una base de inteligencia colectiva sustentada por una comunidad de profesionales que trabaja para lograr que las empresas y organizaciones de distintos sectores puedan transformarse de la mejor manera posible.



