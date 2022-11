'English on the sea', un crucero de inmersión lingüística para escolares Comunicae

viernes, 25 de noviembre de 2022, 12:05 h (CET) Alumnos de bachillerato vivirán un exclusivo programa educativo durante una semana a bordo de un barco, recorriendo seis ciudades mediterráneas y conociendo sus secretos; todo ello en inglés Sheffield Centre, empresa con 35 años de experiencia en la formación de idiomas, organiza cruceros de una semana por el mediterráneo para escolares de entre 14 y 17 años. Los alumnos realizarán un curso intensivo en inglés y visitarán seis ciudades mediterráneas junto a un grupo de profesores que les mostrarán los secretos de estos lugares.

Este crucero educativo ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación en inglés, a la vez que les permitirá adquirir unos conocimientos sociales y culturales en las diferentes visitas que realizarán durante la travesía, que saldrá desde Barcelona y recalará en Marsella, Génova, Roma; Palermo y La Valeta.

Durante el crucero se realizará un programa intensivo en el que, además de recibir clases para mejorar su gramática y su vocabulario, se realizarán todo tipo de actividades formativas en el barco y en las ciudades que visiten, todo ello siempre en inglés.

Museos, palacios, edificios monumentales, catedrales e iglesias, el Vaticano…todos los rincones de estas ciudades serán mostrados a los alumnos por guías y profesores que solo hablarán en inglés.

Sheffield tiene previsto organizar diversos cruceros durante todo el año, especialmente en las épocas vacacionales del curso escolar: semana blanca, Navidad, Semana Santa, etc.

Para Clodoaldo Casaseca, Director de Sheffield Centre, "hemos puesto en marcha este programa porque creemos que la mejor forma de conocer un idioma es unirlo a experiencias de vida en las que los alumnos, además de mejorar su inglés, conozcan su aplicación en la vida cotidiana. Si, además, podemos aportarles vivencias culturales, gastronómicas y sociales, estamos seguro de que va a ser una aventura enriquecedora".

Sheffield Centre es una empresa creada hace 35 años especializada en la organización de programas formativos, campamentos, inmersiones en familia, programas de inglés + deporte, etc. en diversos destinos: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Australia, Italia, Irlanda, Suiza, Canadá, Malta, Sudáfrica, etc. La compañía cuenta con oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia y Sheffield.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.