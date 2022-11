Hotel Silken Villa de Laguardia, ideal para visitar La Rioja La Rioja es un destino enoturístico de referencia a nivel mundial: bodegas espectaculares, viñedos interminables, pueblos medievales y fantástica gastronomía Jaime Ruiz de Infante

viernes, 25 de noviembre de 2022, 09:46 h (CET) La Rioja se ha convertido en un destino enoturístico de referencia a nivel mundial con bodegas espectaculares, viñedos interminables, acogedores pueblos medievales y una fantástica gastronomía.

La cocina riojana se nutre de productos de primerísima calidad con las verduras y hortalizas de su feraz huerta; son legendarios los platos de legumbres, junto a los asados, carnes al sarmiento, chacinas y para endulzar el paladar irresistibles postres tradicionales.

Hotel Silken Villa de Laguardia



Hotel Silken Villa de Laguardia está situado en un punto neurálgico para conocer la belleza campestre y monumental de La Rioja; la encantadora población de Laguardia –donde no hay que perderse admirar el casco antiguo y el pórtico de la iglesia de Santa María de los Reyes- se encuentra a tan sólo un paseo de la bodega Ysios, icono de la arquitectura vanguardista; a tres kilómetros y medio Paganos, en “la Milla de Oro de la viticultura de La Rioja Alavesa” con la histórica bodega, excavada en tierra, Eguren Ugarte; a tan sólo 7 km. Elciego, con su famosa bodega Marqués de Riscal; Oyón, a escasos 10 minutos en coche se ubica Faustino, una de las 50 marcas de vino más admiradas del mundo, según la revista Drinks International.

Eguren Ugarte: histórica bodega excavada en tierra



15 kilómetros la separan de Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja, bañada por el río Ebro y etapa del Camino de Santiago; la población de Cenicero, a 13 km, donde residen Bodegas Riojanas, Berberana y Marqués de Cáceres; en menos de media hora se llega a la que llaman “Capital del vino de La Rioja”, Haro, con su célebre Barrio de La Estación, donde se asientan las bodegas más famosas de España, entre ellas “La Rioja Alta”; a Fuenmayor, que en 1765 tuvo su sede la Real Junta de Cosecheros y veneran a su patrona La Virgen de la Uva, se alcanza en 13 minutos, y no podemos olvidar la plácida y coqueta ciudad de Vitoria, capital de la Comunidad Autónoma del País Vasco a 47 km.

Spa del Hotel Silken Villa de Laguardia

Tras este recorrido vitivinícola, único de la geografía española, donde el viajero habrá fotografiado las numerosas iglesias románicas y góticas de estos pueblos jalonados de mansiones blasonadas, el hotel Silken Villa de Laguardia sugiere un relajante descanso en su espectacular spa de 1.000 metros cuadrados. El establecimiento también ofrece masajes con uvas y aceite de la variedad arróniz, exfoliaciones con pepitas de uva, bañeras de hidromasaje con extracto de vino, envolturas con los hollejos de las uvas después de prensadas.

Hotel Silken Villa de Laguardia

Por otro lado, sus amplias habitaciones, todas ellas con un cuidado diseño, camas cómodas y de grandes tamaños, ofrecen al viajero un reposo sosegado, lejos de ruidos y bullicio.

La oferta gastronómica

El director, Juan Félix Fernández, Diplomado en Empresas y Actividades turísticas por la Universidad de Deusto y Master en Dirección Hotelera por la Universidad Politécnica de Madrid, señala:

Juan Félix Fernández, director del hotel



“Sin duda, otro de los atractivos de este hotel es el restaurante El Medoc, que elabora una cocina de especialidades riojanas y vascas, con toques modernos, basados en productos de temporada, platos maridados con los mejores vinos de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en un entorno en que el comer bien es una rutina.

Para estas fechas navideñas tenemos un interesante paquete de 2 noches, cena especial de Nochebuena y detalle de bienvenida, desayunos bufet incluidos por 195 € por persona en habitación doble.

También ofrecemos un sabroso Menú Especial para el día de Navidad con un Bisqué de marisco como aperitivo y un entrante de tomate confitado sobre romesco y vinagreta cítrica texturizada. Después, salmón asado con salsa teriyaki, ensalada de wakame y chips vegetales. Secreto ibérico asado sobre parmentier de aceite de oliva y jugo de hongos. Lingote de turrón con helado de café. Vinos tinto Crianza “Familia Valdelana” D.O. Ca. Rioja, blanco “Vallobera” D.O. Ca. Rioja y Cava “Cavas Hill” Brut Nature. 55 €, iva incluido.

El Programa de Nochevieja

Consta de un paquete de 2 noches, incluida noche del 31 de diciembre, en habitación estándar con desayuno buffet incluido y detalle de bienvenida. Cena de nochevieja, uvas de la suerte, cotillón con barra libre hasta las 04:00 h. 306 €. Por persona, en habitación doble.

El Menú Nochevieja se abre con un apetitoso aperitivo de canapés variados: Jamón ibérico cortado a cuchillo y croquetitas de la casa. A continuación ensalada de txangurro y aguacate con vinagreta de frutos rojos, bacalao confitado a baja temperatura con su pil-pil de pimiento verde frito; Lomo de ciervo asado, puré de boniato y demi-glacé al oporto. Y para los golosos: Petit fours “Villa de Laguardia”, semiesfera de maracuyá y chocolate blanco. Campanadas y uvas de la suerte Cotillón y barra libre.

Bodega: Vino Tinto Crianza “Familia Valdelana” D.O. Ca. Rioja Vino Blanco “Vallobera” D.O. Ca. Rioja y Cava Milesimé Reserva Brut “Bodega Juvé & Camps”.

Para festejar el primer día del año tenemos previsto un sugerente Menú Año Nuevo con un aperitivo de alcachofa frita con velo de papada ibérica y huevo para después degustar timbal de salmón ahumado y guacamole; ventresca de atún, pisto riojano y trazo de mayonesa de calamar, lingote de carrillera de ternera sobre patata panadera y coulis de mango. Panal de piña y miel, helado de dulce de leche salado y crumble de galleta.Todo regado con tinto crianza “Familia Valdelana” D.O. Ca. Rioja; blanco “Vallobera” D.O. Ca. Rioja y Cava “Cavas Hill” Brut Nature. 55 €, iva incluido.

Juan Félix remata sonriente: “Siempre se tienen en cuenta las intolerancias de los clientes”.

Hotel Silken Villa de Laguardia. 4 estrellas

Paseo San Raimundo, 15, Laguardia (Álava) Teléfono: 945 60 05 60. reservas@hotelvilladelaguardia.com Coordenadas: Latitud 42.54817; Longitud -2.58054.

84 habitaciones. Spa, bodega, jardín, piscina, aparcamiento privado y Wifi, ambos gratuitos.

Se admiten mascotas, que reciben un colchón y un bebedero en la habitación.

El hotel está dentro del portal de venta de habitaciones de TRAVEL GUAU, especializado en viajes con mascotas .

Silken, única cadena nacional con sede central en Vitoria. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hotel Silken Villa de Laguardia, ideal para visitar La Rioja La Rioja es un destino enoturístico de referencia a nivel mundial: bodegas espectaculares, viñedos interminables, pueblos medievales y fantástica gastronomía III Salón de la D.O P. Somontano, el próximo lunes 21 en Madrid Al salón está invitado todo el sector profesional que abarca desde la restauración hasta la distribución Penúltima jornada de otoño en el Hipódromo de Madrid Una gran cita en la que se recuerda a la mítica Cuadra Rosales Villa Aynadamar, una casa vacacional en plena naturaleza granadina Ubicada en un bello entorno donde la tranquilidad convive con el hábitat rural para ser disfrutado en familia o con amigos Hipódromo de Madrid, seis fantásticas carreras el domingo 6 de Noviembre A este programa, se une el ocio infantil del Club Ponyturf, con hinchables y paseos en poni, y una oferta gastronómica de calidad para mayores y pequeños