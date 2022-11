Pisos de obra nueva en Madrid

¿Estás buscando un piso para comprar pero no te has decidido todavía por ninguna de las ofertas que has visto? Las viviendas de obra nueva son una garantía real para quien invierte en ellas y es que, gracias a que todo está hecho desde el inicio, resulta más complicado encontrarse con un desperfecto.

Compradas al promotor cuando la obra ya está terminada, nos encontramos con un inmueble que lo tiene todo para entrar a vivir, que nos está llamando desde hace tiempo y que ahora por fin, será nuestro. Con cantidad de cosas a su favor, seguro que tú también quedas encantado con la elección.

¿Cuáles son las ventajas de un piso de obra nueva en Madrid?

Un piso de obra nueva en Madrid puede ser la mejor elección que hagamos sobre las viviendas que estamos mirando para comprar. Si bien hay quien prefiere barajar opciones de segunda mano, cuando entendemos la manera en la que funciona este tipo de construcción ya no nos fijamos en ninguna otra.

Pensadas para que no tengamos que preocuparnos de nada más, sin duda se convierten en la mejor oportunidad para nosotros, en esa que merece la pena desde el minuto uno de la inversión en sí. A continuación, para que vayas sobre seguro, te dejamos con una serie de ventajas a tener en cuenta:

Forma de pago

Con una forma de pago mucho más flexible que con cualquier otra alternativa que hayamos visto en el mercado, acogernos a los distintos plazos que hay mientras el proyecto va gestando su forma. Ideal para que podamos pensar en la cantidad que nos vamos a dejar, sin duda desde este primer punto lo tenemos todo ya a favor.

Obra sin reformas

Cuando compramos una casa de segunda mano nos puede salir algo más barata que cuando hablamos de la obra nueva pero, ¿y las reformas? Para entrar a vivir necesitamos que el piso reúna unas condiciones X y es por eso que debemos ser conscientes de lo que estamos comprando en ese momento. ¿Lo tienes?

Variedad de viviendas

Gracias a las promociones de obra nueva que tenemos en las distintas ciudades de España, la posibilidad de escoger aquella que más nos gusta es una realidad. Con bastantes opciones a nuestro favor, seguro que damos con aquella que siempre hemos soñado, con la que parecía que solo estaba en nuestra cabeza pero que ahora, por fín ha cogido forma real.

Inversión de futuro

¿Sabías que este tipo de pisos son una inversión de futuro? Con lo mucho que se está haciendo sobre ellas -y la buena publicidad en la que están sumergidas- con el paso de los años se revalorizan mucho más, lo suficiente como para que le saquemos cantidades más altas de las que habíamos gastado. ¡No pierdas la oportunidad!



Premier Inmobiliaria es un promotor que tiene viviendas de obra nueva bastante accesibles y con todo lo que te hace falta para instalarte ya. Con mucha experiencia en el sector, sabe bien las cartas con las que juega y lo que alguien como tú podría terminar disfrutando de ellas. ¿Vienes a descubrirlo?