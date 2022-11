A Toda Mesa y su iniciativa de hamburguesas solidarias Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 11:21 h (CET)

El restaurante de comida a domicilio especializado en hamburguesas, A Toda Mesa, con sede física en Oviedo, es muy reconocido en la ciudad por ofrecer deliciosas propuestas con ingredientes frescos y por brindar una excelente atención a los clientes.

Además, actualmente está dando mucho de qué hablar por una interesante iniciativa solidaria que está llevando a cabo y que busca ayudar a las personas más necesitadas. La misma consiste en crear mensualmente una nueva burger con una receta exclusiva y disponible por tiempo limitado, cuyo beneficio es donado a una organización específica.

La iniciativa de hamburguesas solidarias de A Toda Mesa ya ha ayudado a muchas organizaciones La iniciativa de A Toda Mesa de contribuir con una organización distinta cada mes con la venta de las hamburguesas, denominadas solidarias, comenzó específicamente en mayo del año 2021. Hasta la fecha ya son 20 las nuevas burgers creadas y asociaciones beneficiadas, entre ellas Amalgama, Párkinson Asturias, Asociación Síndrome de Down Asturias, Asperger, Patos Salvajes, ACNUR, Fibrósis Quística y Equitación Positiva.

Desde que comenzó esta acción solidaria, los resultados han sido satisfactorios y gratificantes, pues ya se han donado más de 3.000 euros.

Las hamburguesas elaboradas por el restaurante no solo han sido un motor para ayudar a asociaciones de todo tipo, sino que también han triunfado por su suculento sabor. De hecho, una de ellas participó en el campeonato nacional de mejor hamburguesa y fue considerada como la mejor hamburguesa de Oviedo.

La burger ganadora lleva por nombre Aindace, elaborada con pan brioche artesanal, hamburguesa de vaca con 30 días de maduración, queso Taleggio, mermelada casera de bacon, cebolla encurtida, lechuga Batavia y salsa Chick-fil-a, creada por el propio restaurante.

Las ventas de esta hamburguesa se donaron a la Asociación Aindace. Concretamente, se recaudaron 350 euros.

Qué otras cosas se deben conocer sobre A Toda Mesa El restaurante a Toda Mesa se va consolidando cada vez más. Una muestra de ello es que sus fundadores han abierto un nuevo local que comenzará a operar este mismo año con repartos a domicilio. Además, se espera que en el mes de enero se abra un establecimiento físico para que las personas puedan ir a comer y disfrutar en familia o con las amistades.

Este restaurante es merecedor de muy buenos comentarios por parte del público, quien no se resiste a sus ricas hamburguesas de variados ingredientes y explosiones de sabores capaces de enamorar a cualquier paladar. No obstante, otro de sus valores agregados es que disponen de un menú variado capaz de complacer a todo tipo de gustos, pues también se ofrecen otras opciones como nachos, burritos, costillas, patatas, ensaladas y comida especial para veganos, entre muchas cosas más.



