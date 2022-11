Desarrollar un negocio propio en ÔKAM Servicios Inmobiliarios Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

En la actualidad, el sector inmobiliario está creciendo de manera exponencial y muchas viviendas están recuperando su valor tras el cierre de la pandemia por el covid. Debido a esto, muchos autónomos y empresarios han mostrado interés por integrarse a este sector para generar una nueva fuente de ingreso, pero no todos continúan por la falta de experiencia y conocimiento.

ÔKAM Servicios Inmobiliarios invita a estos interesados en el mundo de la inmobiliaria a desarrollar su propio negocio mediante formaciones profesionales en el área. A su vez, ÔKAM dispone de departamentos dedicados exclusivamente a la prestación de herramientas inmobiliarias modernas.

¿Cómo desarrollar un negocio propio con ÔKAM Servicios Inmobiliarios? Los asesores inmobiliarios que operan con ÔKAM obtienen los servicios necesarios para desarrollar todas sus actividades de manera profesional y efectiva. A su vez, cuentan con formaciones guiadas por especialistas en el sector que enseñan todo sobre el mercado inmobiliario actual y cómo hacer uso de las herramientas más novedosas. Los asesores que trabajan con ÔKAM Servicios Inmobiliarios también disponen de un departamento de marketing para potenciar su marca personal, incluyendo vídeos con dron para mostrar las propiedades de sus clientes. Por otra parte, esta compañía es reconocida por tener un departamento de recursos humanos que no condiciona la profesión de quienes quieren trabajar con ellos. Esto significa que reciben a expertos de otros sectores de negocios y sin experiencia comercial. Es importante mencionar que las formaciones dadas por la empresa están basadas en el conocimiento inmobiliario amplio de sus socios y directores. Dichas formaciones han sido modificadas durante años para que sus asesores alcancen el máximo desarrollo profesional y personal aun si no tienen experiencia previa en el sector.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para trabajar en ÔKAM? ÔKAM Servicios Inmobiliarios destaca en el sector porque opera bajo un proceso de selección atípico, es decir, no se centra en el currículum del candidato ni en su experiencia previa o formación académica. Por el contrario, muchos asesores inmobiliarios de esta compañía tienen estudios superiores en otros sectores de negocios y aun así sus resultados son bastante eficaces. El proceso de la empresa consta de dos entrevistas profesionales donde la primera está enfocada en conocer al entrevistado de una manera más distendida. Esto lo hacen con el objetivo de saber cuáles son los valores intrínsecos del candidato, su experiencia laboral y su crecimiento personal a lo largo de su carrera. Dentro de los valores más importantes para ÔKAM Servicios Inmobiliarios se encuentran la unidad, responsabilidad, honestidad, adaptabilidad y transparencia. Una vez el postulante supera esta primera entrevista puede continuar con la segunda donde el equipo de recursos humanos pone mayor atención en el proyecto, valor diferenciador, condiciones del puesto y la visión del negocio.

Los asesores inmobiliarios que trabajen con ÔKAM podrán desarrollar su propio negocio y ofrecer servicios exclusivos tales como comercialización y valoración de inmuebles, asesoramientos financieros, ejecución de planes de marketing, firmas de venta y gestión de documentos.



