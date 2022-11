#ConsejosFersay para saber cómo cambiar la goma de la lavadora Comunicae

jueves, 24 de noviembre de 2022, 13:05 h (CET) Los expertos de Nexian, empresa líder en la distribución de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar ha recogido algunas de las claves para no tener problemas con los equipos del hogar La lavadora es uno de los electrodomésticos que más se utilizan en el hogar. Y, como consecuencia, es a uno de los que más tiempo merece la pena dedicarle. Realmente, se trata de solo algunos pequeños consejos que es importante seguir periódicamente y, de vez en cuando, será necesario algo tan sencillo como cambiar su goma para garantizar la estanquidad y correcto funcionamiento de este electrodoméstico.

Por este motivo, los expertos de Nexian, empresa líder en la distribución de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar han recogido algunas de las claves para no tener problemas con los equipos del hogar. Estas son sus principales conclusiones.

La goma de escotilla o puerta de lavadora, es una de las piezas que más se desgasta y, también, una de las más visibles. En algunos casos, es fácil observar que la goma está sucia pero en buen estado. En este caso, lo más conveniente es solamente limpiarla, y volverá a funcional como nueva.

En otros casos, es posible observar que la goma está estropeada. Aquí no queda más remedio que ponerse manos a la obra para sustituirla por otra. Es algo sencillo que cualquier usuario puede hacer.

En cualquiera de los casos, Fersay recomienda acostumbrarse a dejar la puesta de la lavadora abierta un par de horas tras su uso, para que todo el interior de la misma se seque naturalmente, y de vez en cuando, limpiar la goma con un ciclo de lavado con un descalcificador.

Si estos trucos no han funcionado o se ha llegado tarde, estos son los #Fersayconsejos para cambiar la goma de la mejor forma:

Coger un destornillador plano y hacer palanca en la parte de fuera de la lavadora para quitar el muelle Sacar la goma introduciendo la goma para adentro y sacar el segundo muelle que se encuentra en la otra parte de la goma Limpiar bien la superficie antes de poner la goma nueva Sobre colocar la goma antes de intentar meterla poniendo los agujeros de la goma nueva en la parte de abajo Centrar bien la goma con la posición adecuada e ir posicionándola sobre la muesca que tiene la lavadora Poner el primer muelle estirando y colocando a la vez Una vez puesto el muelle, darle la vuelta a la goma y comenzar a encajar la parte exterior de la goma Una vez que está colocada con la muesca que trae la lavadora, poner el muelle de fuera El cambio de goma de una lavadora no es algo fácil, se tiene que ser un poco manitas y tener paciencia, la compañía Fersay siempre recomienda llamar a un profesional.

Se puede comprar la goma de escotilla en Fersay introduciendo el modelo de lavadora que se puede encontrar en la etiqueta que lleva la puerta.

