Obtener el software Odoo gratis de la mano de Jumo Technologies

Actualmente, las empresas apuestan por programas o plataformas que ayuden a la gestión integral de los procesos para tener una mejor organización que les permita desarrollar sus negocios adecuadamente. En este contexto, existen muchos y variados tipos de ERPs, pero uno de los más destacados es Odoo.

Este permite cubrir, organizar, monitorizar y administrar todas las actividades que se necesitan para hacer crecer a una empresa, ya que, gracias a que es un sistema de código abierto, cualquier ítem que no esté programado de manera predeterminada se puede incorporar. De esta manera, cuenta con la posibilidad de amoldarse al modelo de negocio de cualquier empresa. Además, debido al poscovid y la situación que enfrenta España por la crisis, Jumo Technologies quiere dar su granito de arena dando la posibilidad de obtener Odoo gratis.

Cómo Odoo puede potenciar empresas Además de Odoo, existen programas convencionales comunes en las empresas y que utilizan miles de personas. Sin embargo, el ser comunes no significa que sean completos a la hora de satisfacer las necesidades de la pyme. Esto trae en la mayoría de los casos frustraciones.

Por el contrario, Odoo destaca por ser un software de código abierto y completo que permite incorporar opciones y funciones para adaptarse a las especificidades de cada empresa. Asimismo, trabaja mediante una arquitectura modular, es decir, tiene un corazón que interactúa con cada uno de sus módulos. En consecuencia, si se agrega, modifica o se elimina alguno de ellos, los demás no se verán afectados. Esto disminuye los costes de mantenimiento, soporte y mejora y reduce los bugs.

Obtener el software Odoo gratis con Jumo Technologies Grupo JUMO es un grupo de empresas creadas y enfocadas en ayudar tecnológicamente a las demás entidades con herramientas eficaces y modernas. Entre ellas, está Jumo Technologies, que se especializa en la consultoría de negocio y contabilidad. Esta firma destaca por el lanzamiento de la aplicación de Odoo.

Esta, con el fin de apoyar al pequeño negocio español y a las startups a salir adelante, ofrece la instalación gratuita de este software y una consultoría también gratis para clientes que firmen de tres a cinco años de licencia con Odoo. En su paquete, Jumo Technologies proporciona la personalización de cada módulo y funcionalidad de la plataforma, análisis de procesos y tratamiento de datos.

Además de sus beneficios anteriormente explicados, Odoo es un proyecto maduro, con 16 años de trayectoria y con cuatro millones de negocios que lo usan. Asimismo, sus precios son económicos, ya que ofrece un servidor, almacenamiento, dominio y todas las herramientas y funciones adaptables para cualquier modelo de empresa, a 200 euros al año.



