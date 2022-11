Hasta un 55% de descuento con Barceló en Black Friday Puedes conseguir grandes descuentos en los mejores hoteles de la cadena Redacción

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:46 h (CET)

Black Friday llega a Barceló con grandes promociones. Hasta el 27 de noviembre, disfruta de hasta un 55% de descuento en todos los hoteles de la cadena.

Aunque 2021 fue un gran año para el sector turístico tras la pandemia, los datos de 2022 sobrepasan las anteriores cifras. La gente quiere viajar este próximo 2023 y Barceló Hotel Group no ha dudado en ofrecer las mejores ofertas con un 55% de descuento en hoteles en Black Friday. Algo nunca visto en el sector hasta el momento.

No para menos, los futuros viajeros están aprovechando estas ofertas de Black Friday de 2022 para planificar no solo sus próximas vacaciones de navidad, sino que, en su mayoría, reservar sus vacaciones de Semana Santa o incluso verano.

Canarias, Riviera Maya, Barcelona, Dubái, Andalucía o Madrid… Barceló Hotel Group pone el mundo entero al alcance de quien quiera viajar con hasta un 40% de dto + 15% EXTRA con el código BARCELO22 del 21 al 27 de Noviembre. Descuentos que además se suman a los que ya tiene el programa gratuito descuentos my barceló para usuarios registrados.

Hoteles Barceló en Canarias

¡Las vacaciones en las Islas Canarias prometen ser estupendas para todos! Aproveche las ofertas de Barceló Black Friday para reservar una estancia en familia en el hotel Occidental Jandía Mar y disfrutar al máximo de la playa de Jandía, una de las más bonitas de Fuerteventura.

Hoteles Barceló en Barcelona

Encantadora, soleada y cosmopolita, ¡Barcelona es una ciudad para visitar y volver a visitar! Desde el Park Güell hasta el Camp Nou (baluarte del Barça) pasando por Plaça Catalunya, descubre la ciudad y diviértete. Para tu estancia, ten en cuenta que el Occidental Barcelona 1929, uno de los mejores hoteles de Barcelona, ofrece una excelente relación calidad-precio.

Hoteles Barceló en Dubái

Visitar Dubái es siempre una experiencia agradable. Entre el mar y el desierto, esta ciudad con su encanto único ofrece muchas ventajas. Entonces, ¿qué hacer en Dubái y cuáles son las atracciones imperdibles? Burj Khalifa (uno de los rascacielos más altos del mundo), Deira Old Town, Gold Market, Dubai Aquarium (el más grande del mundo), centro comercial, puerto deportivo, sobrevuelo desde la ciudad en globo aerostático, excursiones al desierto… la lista es bastante largo! Si desea reservar un alojamiento de vacaciones en el corazón de Dubai Marina, ¡entonces Barceló Residences Dubai Marina es el lugar perfecto!

Hoteles Barceló en Andalucía

Conocida por sus vastas llanuras agrícolas, sus ríos y sus bellos monumentos, Andalucía es un destino que sigue atrayendo a millones de turistas de todo el mundo. Ciudades como Granada, Ronda, Sevilla o Córdoba cuentan con una gran riqueza cultural e histórica. Y por supuesto, en el sur de Andalucía, ¡podrás descubrir las playas más bonitas de la Península Ibérica! ¿Y por qué no alojarte en un hotel en primera línea de mar como el Occidental Fuengirola y disfrutar al máximo de tus vacaciones en Andalucía?

Hoteles en Madrid

No siempre se dispone del tiempo necesario para realizar una visita a un destino con tantos atractivos como este. Por suerte se trata de una ciudad muy accesible y una escapada a Madrid de apenas unos días, eligiendo el hotel adecuado en el distrito Centro, resultará igual de provechosa. La mayoría de los atractivos turísticos de la ciudad se encuentran en el anillo formado por los barrios de Sol, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Palacio. Precisamente aquí se ubican algunos de los hoteles más exclusivos de Madrid. Son establecimientos de primer nivel en pleno corazón de la ciudad y adaptados a las necesidades de los viajeros más exigentes.

Y porque no pasar unos días en la capital y disfrutar de nuestro Barceló Torre de Madrid ***** ubicado en pleno corazón de Madrid en plaza España, a un paso de la Gran Vía, a 10 minutos a pie del Palacio Real de Madrid y a 15 minutos a pie de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor.

Hoteles en el Caribe

En el Caribe os esperan unas vacaciones entre mares cristalinos, arena blanca y alargadas palmeras. Así como tambien docenas de lugares para explorar, comida fresca y variada, paisajes majestuosos, todo bajo el calor moderado del sol caribeño. Por qué no alojarse el hotel Barcelo Maya Palace ***** ? Ubicado en primera línea de una de las playas más impresionantes del Caribe y rodeado de la belleza legendaria de la Riviera Maya. Descubre nuestro maravilloso hotel de lujo con servicios exclusivos.

Sus instalaciones, inspiradas en la arquitectura maya, han sido renovadas en 2014 para convertirse en uno de los mejores hoteles todo incluido. La opción Premium Level otorga un plus de lujo y exclusividad.



Gracias a las promociones de Black Friday 2022 de Barceló, podrás conseguir grandes descuentos en los mejores hoteles de la cadena. ¿A qué esperas para reservar tu hotel Barceló con descuentos de hasta el 40%? Y no olvides que, además, usando el código promocional BARCELO22 obtendrás un descuento extra del 15% en los mejores destinos de Europa y del mundo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

