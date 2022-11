Reforzar el sistema inmunitario con Plesinox 3A Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

La función del sistema inmunitario es defender, autorregular y proteger el cuerpo de agresiones externas de cualquier tipo, puesto que reconoce todos los elementos extraños (antígenos) y provoca una respuesta inmune.

No solo trabaja a nivel interno luchando contra los antígenos, también tiene barreras para prevenir la entrada de los mismos en el organismo. Es importante mantener estas barreras en buen estado para poder prevenir infecciones. Las principales barreras de defensa son la piel y las mucosas. No obstante, también actúan como barreras las vías respiratorias y el ácido estomacal.

Un sistema inmunitario en plena forma es la mejor barrera para prevenir y enfrentar enfermedades comunes y de fácil contagio. Pero hay factores que afectan al sistema inmunológico, como el estilo de vida, la alimentación, el cambio climático, el contacto con otras personas, la contaminación, edad, el estrés, las infecciones recurrentes… Además, hay situaciones donde es esencial reforzar el sistema inmunitario como en infecciones respiratorias y cistitis recurrentes, estrés físico y emocional, cansancio y fatiga, deporte de alto rendimiento, deterioro inmune asociado a la edad…

¿Qué ocurre con un sistema debilitado? Un sistema inmune desequilibrado no es capaz de detectar y eliminar a tiempo las células infectadas por agentes patógenos, lo que favorece la multiplicación de estos agentes y la infección de nuevas células, reduciendo así la capacidad para combatir estas infecciones.

Qué función tienen los inmunomoduladores en el sistema inmunitario Los inmunomoduladores son aquellas sustancias que tienen la capacidad de disminuir u aumentar la respuesta inmunitaria. En clínica, el uso de inmunomoduladores incluye la reconstitución de una función inmune deficiente.

En situaciones, donde el sistema inmune está comprometido y necesita una ayuda extra es recomendable la toma de complementos alimenticios con acción inmunomoduladora para aumentar las defensas.

Plesinox 3A, triple ayuda a las defensas Plesinox 3A es ideal para reforzar la función inmune, ya que ofrece una triple acción efectiva que ayuda al organismo a equilibrarse y mantener una buena salud. Este suplemento está compuesto por principios activos a base de extracto de Polypodium leucotomos (EPL), vitamina A, vitamina C y selenio, cuyas propiedades ayudan a reforzar las defensas y a fortalecer el sistema inmunitario. La vitamina C y el selenio, por su parte, contribuyen a la protección de las células del daño oxidativo, y la vitamina A favorece el mantenimiento de una piel sana y de las mucosas.

Se puede consultar más información del producto a través de la web.



