Tipo de interés en el mercado hipotecario americano vs europeo, por Central Hipotecaria Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 14:00 h (CET)

En el momento de contratar una hipoteca, resulta fundamental considerar las condiciones del mercado inmobiliario e hipotecario.

Para ello, es fundamental contar con la asesoría de expertos en el mercado, que puedan brindar las soluciones adecuadas para cada cliente en particular. Por esto, Central Hipotecaria ofrece servicios de intermediación financiera independiente con conocimiento de las mejores opciones para cada cliente de acuerdo al mercado hipotecario actual.

Una firma certificada en la que confiar Central Hipotecaria es una empresa de intermediación financiera independiente formada por profesionales con amplia experiencia en el sector, que cuenta con el respaldo de su registro en el Banco de España. Sus servicios se encuentran orientados a clientes particulares, brindando asesoramiento personalizado al diseñar la mejor hipoteca para cada perfil económico.

El rol de Central Hipotecaría es no solo orientar a sus clientes, sino también acompañarlos hasta el momento de la firma de la hipoteca. Como consecuencia, acompañan a cada cliente desde la solicitud de análisis de cada caso, durante la tramitación de la hipoteca y tasación del inmueble y hasta la firma ante notario para que sea efectivo el trámite. Su enfoque es el trabajo ágil y resolutivo, lo cual les permite llegar a soluciones eficaces y veloces para sus clientes. Por ello, una de sus prioridades es que los clientes realmente comprendan los pormenores de cada hipoteca antes de acceder a ella, para lo cual se encargan de informar a cada cliente a lo largo de todo el proceso.

Cómo el cambio en el tipo de interés estadounidense favorece las inversiones europeas De acuerdo a información recabada por Central Hipotecaria en sus estudios de Mercado, el hecho de que la reserva federal en Estados Unidos haya subido en un 0,75, adquirir inmuebles en Europa se ha vuelto una mejor opción que comprar en Estados Unidos. Esto implica que el tipo de interés medio del préstamo hipotecario en Estados Unidos subió a su nivel más alto en 12 años, provocando que el número de demandantes de vivienda disminuyera, lo cual implica un detrimento para el mercado inmobiliario.

Los tipos de interés tan elevados son parte de un endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal estadounidense para luchar contra la inflación, que se mantiene en sus niveles más altos de los últimos 40 años. Por ello, economías más estables como la europea proveen un mejor escenario para los inversores, quienes no se verán afectados en tan alta medida por las fluctuaciones en la economía o la política económica.

Gracias a esta información suministrada por Central Hipotecaria, quienes decidan elegirlos a la hora de invertir en hipotecas estarán seguros de obtener asesoría especializada en el sector e información actualizada sobre el mercado hipotecario.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.