Optimizar el almacén de un negocio para las rebajas de Navidad Emprendedores de Hoy

martes, 22 de noviembre de 2022, 11:44 h (CET)

Ya queda menos para las rebajas de Navidad, una de las campañas con más descuentos del año.

Es fundamental tener preparadas estrategias de alto volumen para que la cadena logística de una empresa no colapse en estos picos de ventas. Optimizar el stock y el espacio del almacén a menudo es un quebradero de cabeza. Esto es así porque, en la mayoría de los casos, no se tienen en cuenta pequeños conceptos que son clave en la optimización.

La empresa IT Genetics ofrece soluciones de automatización para los procesos de almacén, estando en constante contacto con las necesidades reales de los clientes. Tras 15 años de experiencia, han elaborado una lista con las actividades más importantes a realizar, previas a campañas como el Black Friday, Cyber Monday o Navidad.

Cómo organizar los productos del almacén de forma eficiente Es imprescindible planificar el inventario unas semanas antes. Lo recomendable es organizar el stock de manera eficiente para los procesos de la campaña de descuentos, de manera que esté listo para las rebajas.

Uno de los aspectos más relevantes es colocar los productos en un área de preparación, con las etiquetas visibles en el exterior y distribuidos uniformemente, para que no haya aglomeraciones en un área. Además, se deben verificar las etiquetas de ubicación y asegurarse de que no estén borradas o despegadas, lo que podría generar confusión y entregas incorrectas.

La importancia de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos Impresoras, terminales móviles o lectores de códigos de barras son fundamentales para un efectivo desarrollo de la actividad. Si alguno de estos equipos falla, puede altera toda la planificación y provocar retrasos en la gestión del almacén. Por esta razón, es imprescindible asegurarse de su correcto funcionamiento y realizar copias de seguridad, para prevenir algún tipo de imprevisto y tener preparado un plan B.

En ITGStore, se pueden encontrar aquellas soluciones informáticas más adecuadas para cada empresa. Además, se han adelantado a estas fechas especiales con descuentos del 80 % y grandes ofertas para empresas.

Organizar los equipos de trabajo En estos picos de venta, se deben reforzar los equipos de trabajo, tanto en el área de logística como en atención el cliente, ya que la inmediatez es uno de los factores que más valoran los compradores. Además, es una característica imprescindible para rentabilizar los periodos de rebajas.

En este sentido, hay que apostar por personal que entienda las necesidades de los clientes y conozca los distintos productos que ofrece la empresa, como los terminales PDA, las impresoras de etiquetas, etc.

Preparar los suministros necesarios por adelantado Aunque parezca un proceso menor que los anteriores, muchas veces este tipo de tareas llevan un tiempo mayor del que se cree. Etiquetas para imprimir los albaranes de transporte, sobres con burbujas, protectores de paquetes, etc. Se debe hacer una lista previa con los suministros que se utilizan regularmente, para tenerlos en existencias y guardarlos en un lugar accesible para las rebajas.

Desde IT Genetics esperan que su lista de recomendaciones sea de utilidad para otras empresas y ayude a organizar sus flujos de trabajo, para que tengan el volumen de ventas esperado.



