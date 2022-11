‘El cazador de escarabajos’, de Vicent Sala, editado por Libros y Literatura

¿Y si el mundo fuera una partida de rol gigante?, ¿y si las personas tan solo fueran las fichas que alguien maneja a su antojo?

Con esta premisa, Vicent Sala presenta su novela El cazador de escarabajos. Un libro lleno de acción y de un humor irreverente que indaga en las profundidades de la psique humana.

El autor traslada al lector a París, al año 2018, para presentar a los protagonistas de esta historia. Por una parte, hay que conocer a Adrien Bélanger, exagente de la SDAT (Sous-Direction Antiterroriste). Hace ya más de dos años y medio que este casi psicólogo y experto en artes marciales fue expulsado del cuerpo. Desde entonces, lleva una vida bastante caótica y desordenada como fontanero a jornada parcial. No obstante, su devenir está a punto de cambiar. Stéphanie, antigua amante y compañera de la SDAT, se pondrá en contacto con él para ofrecerle participar en un insólito proyecto llevado a cabo por el Departamento Científico de la Dirección General de Seguridad Exterior. Un proyecto revolucionario que busca aumentar las capacidades cognitivas de los agentes hasta niveles extrasensoriales. Sin mucho que perder, Adrien decide ponerse en manos del Doctor Vipond y participar en el primer ensayo con humanos. Las consecuencias no tardarán en llegar.

Por su parte, Maurice Pourault es un exinformático cuya razón de ser reside en su web “Los desafíos del centinela”. Solo allí él es el Maestro Supremo, creador de un juego en el que ser aquel que el mundo real no le permite ser. La noticia del fallecimiento de su madre trae consigo una inesperada herencia con la que no contaba. Una suma de dinero considerable que por fin le permitirá convertir el mundo en el tablero de su propio juego. Con las catacumbas de París como escenario de este juego de rol a escala 1:1, Pourault inicia su particular y macabra partida. Ha llegado el momento de comenzar su venganza, caiga quien caiga.

Vicent Sala presenta así dos vidas aparentemente contrapuestas que, inexorablemente, el destino acabará por cruzar. Dos vidas cargadas de temor y de miedos que se ven condenadas por los fantasmas del pasado. Cualquier cosa puede ocurrir cuando ambas al fin se crucen, cuando el destino las enfrente en ese cara a cara con sus propios demonios. La partida ya está en juego, ¿quién moverá mejor sus fichas?

Esta novela combina entretenimiento con un ritmo vertiginoso y la recreación de escenarios harán que resulte imposible dejar de leer esta novela de terror aderezada con dosis de un humor tan ácido como sus personajes.

El cazador de escarabajos, de Vicent Sala, ha sido publicada por Libros y Literatura, editorial que ofrece tanto edición tradicional como la posibilidad de autopublicación de un libro. Este sello editorial se ha convertido en un referente dentro del sector y entre los lectores, con un catálogo sorprendente que aúna autores consagrados y nóveles, ofreciendo siempre la máxima calidad y cuidado en sus ediciones. Esto se puede apreciar especialmente en las portadas de sus últimos títulos, que atraparán al lector antes incluso de abrir el libro.