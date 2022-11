Cachimbas: una forma diferente de fumar tabaco Su utilidad radica en permitir fumar tabaco u otras sustancias mezcladas con melaza Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 22 de noviembre de 2022, 08:20 h (CET)

Las cachimbas son un artefacto que con los años se ha venido popularizando en occidente, principalmente en los países europeos. Ellas son empleadas a modo de entretenimiento para pasar tiempo entre amigos de una manera diferente.

Este dispositivo es bastante curioso y una de sus características principales es su diseño llamativo, al punto de que las diferentes marcas que existen en el mercado y que puedes encontrar en sitios como Cachimberos, se esfuerzan en ofrecer una gran variedad de modelos con distintas formas y colores.

Uso de la cachimba

Su utilidad radica en permitir fumar tabaco u otras sustancias mezcladas con melaza, las cuales se colocan en una cazoleta en las que se encienden carbones. Luego, el humo que sale de ella se enfría y humedece en un envase con agua al que se llega a través de un tubo largo. Posteriormente, debe ser inhalado a través de la boquilla de una manguera.

Por lo general, el tabaco es uno de los productos que se utilizan principalmente. Sin embargo, algunos usan otras hierbas o “compuestos” para hacerlo de una forma más sana.

¿Dónde utilizan las cachimbas?

Las cachimbas son originalmente del Medio Oriente y de algunas zonas de África. Pero en los últimos años se ha expandido por muchos países de occidente, principalmente europeos. En España, ha habido un incremento en la población joven que ha probado el narguile o cachimba, al menos una vez. Al parecer, la creencia de que no tiene efectos nocivos como el de un cigarro convencional en el organismo ha popularizado su consumo.

Además, su consumo va más allá del placer de fumar, la idea es compartir un momento agradable entre amigos mientras tienen una conversación.

Black friday en Cachimberos

Cachimberos este mes te trae las mejores ofertas del mercado en todas sus marcas y modelos. Los diseños son insuperables, además cuentan con distintos tamaños, colores y materiales. La única dificultad será tomar la decisión entre tantos narguiles y accesorios. Lo mejor de todo es que puedes pedirlos desde la comodidad de tu hogar.

A continuación se muestran tres de las cachimbas más económicas y tres de las más lujosas que cuentan con los descuentos del Black Friday.

Las cachimbas más económicas

Cachimba Aladin 2 GO: este modelo marca Aladin puedes llevarlo financiado, pero realmente es muy económico y su diseño es muy bonito.

este modelo marca Aladin puedes llevarlo financiado, pero realmente es muy económico y su diseño es muy bonito. Cachimbas Amy Deluxe: esta marca cuenta con un catálogo super extenso y variado en cuanto a cachimbas se refiere. Están fabricadas en toda clase de materiales: acero inoxidable, aluminio anodizado, cristal, madera, cerámica, porcelana, etc... Podemos encontrar hookahs, desde los 30€ hasta los 500€.

esta marca cuenta con un catálogo super extenso y variado en cuanto a cachimbas se refiere. Están fabricadas en toda clase de materiales: acero inoxidable, aluminio anodizado, cristal, madera, cerámica, porcelana, etc... Podemos encontrar hookahs, desde los 30€ hasta los 500€. Cachimba MS Tokyo: Fabricada con materiales de alta calidad, con un mango de aluminio de 25 cm y un cristal resistente en forma de espiral. De su manguera sale un tsunami de humo.

Las cachimbas más lujosas

Cachimba Moze Varity Squad: esta cachimba es de la mejor calidad y posee hermosos detalles. Puedes elegir entre diferentes bases y colores. Además puedes transformarla en versión pequeña de forma muy sencilla.

esta cachimba es de la mejor calidad y posee hermosos detalles. Puedes elegir entre diferentes bases y colores. Además puedes transformarla en versión pequeña de forma muy sencilla. Cachimba Wookah 2.0 Base Smooth: cachimbas hechas de forma artesanal y con años de recorrido, disponible en una gran variedad de colores. Ahora también disponible en versión Mini de forma limitada.

cachimbas hechas de forma artesanal y con años de recorrido, disponible en una gran variedad de colores. Ahora también disponible en versión Mini de forma limitada. Cachimba Regal Bishop Epoxy: nuevamente se trata de modelos únicos y artesanales, pero en este caso vienen desde Estados Unidos. Su modelo Bishop Epoxi Solid Resina es uno de los más exclusivos.

¿Cuáles son los componentes de una cachimba?

Los componentes más básicos de una cachimba son 5 elementos que describimos con detalle a continuación:

Cazoleta: se trata del recipiente que se ubica en la parte superior de la cachimba. Ahí se coloca el tabaco y el carbón junto con la melaza.

se trata del recipiente que se ubica en la parte superior de la cachimba. Ahí se coloca el tabaco y el carbón junto con la melaza. Plato: es la base que es de tamaño superior a la cazoleta. Funciona como un recogedor de cenizas de carbón.

es la base que es de tamaño superior a la cazoleta. Funciona como un recogedor de cenizas de carbón. Purga: este es un dispositivo de tamaño estrecho que se tapa con una bolita. Su función es filtrar el aire que se encuentra en el interior del narguile. Esta bola se levanta cuando se sopla suavemente a través de la manguera.

este es un dispositivo de tamaño estrecho que se tapa con una bolita. Su función es filtrar el aire que se encuentra en el interior del narguile. Esta bola se levanta cuando se sopla suavemente a través de la manguera. Base: es la que tiene el líquido que se filtra. Este puede ser alcohol o sencillamente agua. Todo queda al gusto del que fume

es la que tiene el líquido que se filtra. Este puede ser alcohol o sencillamente agua. Todo queda al gusto del que fume Manguera y boquilla: con estos componentes se aspira el humo.



Pero recuerda que para poder disfrutar de la experiencia, en Cachimberos podrás hacerte con muchos más accesorios que te permitirán sacarle el máximo rendimiento. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cachimbas: una forma diferente de fumar tabaco Su utilidad radica en permitir fumar tabaco u otras sustancias mezcladas con melaza Vetercheck democratiza la asistencia veterinaria de perros y gatos Jumpers, elegida Mejor Agencia del Año 2022 HACK A BOSS, la formación intensiva en programación o ciencia de datos que se paga al encontrar trabajo Los alumnos eligen los mejores Másteres MBA del curso 2022-2023