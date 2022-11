La importancia de contar con profesionales para la selección de personal, con Talent Match Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 12:24 h (CET)

El primer paso para que la empresa funcione de manera exitosa es escoger a las personas indicadas para formar parte de un equipo de trabajo.

Como consecuencia, es importante contar con profesionales capacitados para llevar a cabo la selección, de manera que el candidato escogido para ocupar el puesto disponible sea el indicado. Por esta razón, Talent Match ofrece servicios de consultoría de recursos humanos utilizando a la tecnología como aliada para optimizar sus procesos.

Los recursos humanos pueden contar con una nueva tecnología Con el objetivo de revolucionar los recursos humanos y llevarlos a la era tecnológica, nació Talent Match. Esta startup creada por Jordi Valenzuela y Guillem Llacuna busca romper los estereotipos de las consultoras de recursos humanos tradicionales. El equipo de Talent Match está conformado por jóvenes que buscan el dinamismo en los procesos de la empresa para poder reinventar el sector, aplicando la tecnología y la inteligencia artificial para aumentar la efectividad de los procesos.

La metodología de Talent Match va en concordancia con sus valores, ya que buscan innovar cambiando los perfiles y la imagen formal que caracteriza a las consultoras de recursos humanos. Con este fin, buscan trabajar en los objetivos de cada cliente con la tecnología como aliada no solo para agilizar los procesos, sino también para generar resultados eficaces. En este sentido, la Inteligencia Artificial se convierte en una herramienta eficaz para la selección de personal, ayudando a los profesionales de Talent Match a tomar las mejores decisiones.

La importancia de contar con profesionales para la selección de personal Ya sea con asistencia de una empresa especializada en consultoría de recursos humanos o con profesionales que trabajan de manera particular, contar con ayuda en las tareas relacionadas con recursos humanos es muy beneficioso. Esto se debe a que los profesionales de este sector cuentan con herramientas para llevar a cabo su trabajo que no siempre están al alcance de todas las personas. Por ejemplo, pueden llevar a cabo evaluaciones de la capacidad cognitiva para evaluar cómo actúan los candidatos en una amplia gama de procesos mentales.

Asimismo, cuentan con conocimientos para evaluar la agilidad del aprendizaje de los candidatos, fundamental para la selección de personal, ya que permite evaluar la adaptabilidad del candidato a nuevos entornos. Por eso, la principal ventaja de consultoras en recursos humanos como Talent Match es que desde su enfoque profesional son capaces de evaluar aptitudes de los candidatos que se le escaparían a un particular.

Talent Match es una opción confiable para realizar consultoría de recursos humanos, debido a que ofrecen una amplia gama de servicios, desde tests para los candidatos, hasta la posibilidad de buscar candidatos antes de tener una vacante disponible, todo mediante la utilización de tecnología aplicada e inteligencia artificial.



