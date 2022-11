Leah Capital AM ofrece soluciones de reestructuración de deuda en el sector hotelero Emprendedores de Hoy

lunes, 21 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Emprender un negocio puede parecer una idea atractiva, capaz de brindar independencia financiera. Sin embargo, cuando no se tiene una gestión financiera adecuada, el financiamiento para el negocio se puede convertir en un endeudamiento, que muchos emprendedores no están en condiciones de pagar.

Estas situaciones pueden ser particularmente complejas en el sector hotelero, como lo ha demostrado la crisis del covid, que generó varios problemas de endeudamiento a estos emprendimientos.

Esta situación ha motivado a Leah Capital AM a expandir sus servicios hacia este sector, para ofrecer a sus empresas una alternativa financiera que les permita reestructurar su deuda.

Soluciones financieras especializadas para el sector hotelero La reestructuración de una deuda es un proceso al que se recurre cuando un deudor, generalmente una empresa u organización, se ve en condiciones que le imposibilitan cumplir con los valores adeudados. Este mecanismo permite renegociar los términos del endeudamiento y generalmente requiere la intermediación de un banco o entidad financiera. Una buena gestión en la reestructuración puede facilitar varias soluciones, como la ampliación de los plazos de vencimiento, el reescalonamiento de las cantidades anuales a pagar o la modificación de los intereses.

Sin embargo, gestionar estos procesos puede ser un desafío para las compañías y las negociaciones pueden ser difíciles de manejar para ciertos sectores, como las empresas hoteleras. Pensando en esta situación, Leah Capital AM ha ampliado sus servicios para este tipo de negocios, a los cuales ofrece soluciones alternativas para la reestructuración de su deuda, junto con una minuciosa gestión de sus activos, planificada para solventar el endeudamiento adecuadamente.

Además, como parte de su incursión en este sector, ha desarrollado una línea H-Fintech a través de su plataforma digital, con la cual ofrece servicios exclusivos para los activos hoteleros urbanos, propiedades vacacionales en costa e incluso grandes grupos hoteleros.

Una empresa líder en el mercado financiero alternativo Leah Capital AM es una empresa que nace como una alternativa financiera en el sector inmobiliario y, actualmente, ha expandido ese enfoque hacia el ámbito hostelero con sus nuevos servicios. Su objetivo es consolidarse como un actor esencial en estos mercados, a través de soluciones de financiación alternativa que se gestionan de manera ágil, flexible y, sobre todo, transparente.

Estos servicios ayudan a las empresas a obtener el financiamiento necesario para crecer, expandirse y consolidar su posición en el mercado, sin tener que depender estrictamente de las entidades financieras tradicionales y sus condiciones.

Con este fin, utilizan mecanismos de financiamiento alternativos a la banca tradicional, como los préstamos puente y préstamos promotor, que abarcan cantidades desde los 500.000 hasta los 30 millones de euros. Además, sus servicios ofrecen una gestión ágil en la tramitación de estos créditos, con una notable flexibilidad en los requisitos de acceso. Así como tiempos de formalización de entre tres y cinco semanas, junto con tipos de interés sumamente convenientes.

Todo esto les ha permitido crecer y afianzar cada vez más su posición en el mercado, como una empresa líder en alternativas financieras.



