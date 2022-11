Boleto digital, la solución a los décimos de lotería perdidos o deteriorados Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 11:00 h (CET)

La Lotería de Navidad, cada 22 de diciembre, reparte una gran cantidad de premios. El Gordo es la oportunidad para cumplir todo tipo de caprichos, así como para estabilizar la situación financiera de los ganadores.

Sin embargo, pueden presentarse casos en los que, por olvido o descuido, el ganador pierda el décimo de lotería que tiene en papel. Por este motivo, cada año gana mayor popularidad la compra de un boleto digital por medio de páginas web o aplicaciones como MillonApp. Usando esta aplicación es imposible perder el décimo o que este se deteriore.

Historias de gente que ha dañado o perdido su boleto ganador A lo largo de los años se han presentado muchas historias de acertantes que no han podido cobrar su premio por distintos motivos.

Uno de los episodios más sonados le ocurrió a Sara Fernández en 2007. Su décimo de la lotería había sido el ganador de El Gordo en el Sorteo de Navidad, por lo que resultó premiado con 400.000 €. Después de celebrarlo junto a los clientes de su bar que también habían comprado el décimo, descorchar unas cuantas botellas de champán y hablar para los medios de comunicación, su felicidad se esfumó. La joven denunció que le habían robado el boleto, debido a que lo dejó en el vaso de propinas y, cuando fue a buscarlo, no había rastro de él.

Otro caso diferente fue el de Rodrigo Zavaleta, un anciano de 85 años al que un despiste le jugó una mala pasada. Había perdido su boleto ganador y cuando lo encontró ya era demasiado tarde. Fue a cobrar su premio un día después de finalizar el plazo oficial para el cobro, el cual es de 3 meses a partir del día siguiente a la celebración del sorteo, por lo que no pudo recibir su premio.

Hay que destacar que algunos premios de la Lotería de Navidad se han reclamado con décimos rotos o deteriorados, e incluso hay quien ha alegado haber pedido el décimo o que se lo hayan robado. En muchos casos, los décimos de lotería en papel se pueden ver deteriorados porque se han mojado o porque se introducen en la lavadora sin darse cuenta. También se pueden manchar o incluso romper, quedando irreconocibles. En todos estos casos, se debe acudir a la administración donde fue comprado el décimo y rellenar el formulario de “Solicitud de pago de premio”. Desde allí lo envían a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para ser analizado y autentificado. En cambio, cuando el décimo se extravía o se pierde y nadie cobra el premio, el supuesto comprador tendrá que demostrar que fue la persona que realizó el pago para poder recibir el premio.

El décimo de lotería digital: la solución para evitar la pérdida o extravío Adquirir un décimo digital por medio de MillonApp evita problemas desagradables como tener décimos premiados rotos o perdidos. El usuario de la aplicación compra su décimo de lotería a través de la aplicación y es una administración de lotería oficial quien lo valida. Así, toda la información del sorteo y de la compra de los décimos adquiridos quedan registrados en el sistema. El usuario puede acceder en cualquier momento al apartado Mis Boletos de la app para ver sus décimos digitalizados.

Ventajas de comprar décimos online En primer lugar, se evita la pérdida del boleto al llevarlo siempre en el móvil, se puede ver dentro del apartado Mis Boletos de la app. En segundo lugar, se evita el deterioro (al ser digital, no se puede romper ni manchar). Además, se asegura la autoría de la compra del décimo (la compra queda registrada en el servidor de MillonApp y el TPV de Bankinter y el usuario recibe un justificante de la compra y validación del décimo en su correo). Por último, se asegura el cobro del premio el mismo día del Sorteo de Navidad.

Con MillonApp el jugador no necesita revisar los resultados, sino que le llegará una notificación push al teléfono móvil y vía email con los resultados del sorteo y si su décimo ha sido premiado o no. Los premios se ingresan el mismo día del sorteo, automáticamente en el saldo de la aplicación. Además, la aplicación facilita el pago de los premios superiores. Cuando el premio supera los 40.000 €, se exige una retención del 20% para Hacienda. En esos casos, el equipo de atención al cliente de MillonApp contactará vía telefónica con el premiado para informarle sobre el procedimiento del pago del premio, directamente en su cuenta bancaria. Por todo ello, se está convirtiendo en una alternativa cada vez más elegida entre todas aquellas personas que desean comprar décimos de lotería online y asegurarse de cobrar sus premios.



