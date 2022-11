Aspectos claves para la rehabilitación sostenible de hoteles, por Leapman Emprendedores de Hoy

viernes, 18 de noviembre de 2022, 10:36 h (CET)

El evento de rehabilitación sostenible de hoteles se celebró el 8 de noviembre con la participación de Gema Sanz, Directora de Desarrollo de Negocio de Madrid Network; Fernando Miñarro, Director General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias; Pedro Balsa, Director General de Leapman y Carlos Pampliega, Socio Construction Management de Leapman.

Fernando Miñarro indica la importancia del turismo en Canarias y su impacto económico, social y medioambiental. Canarias va a terminar el año con 14,5 millones de turistas, una cifra récord. Esto permite pensar en un turismo de calidad, el cual es incomprensible si no es un turismo sostenible.

Pedro Balsa aporta algunas cifras que ilustran la dimensión del Real Estate hotelero en España. En España hay 16.500 hoteles, la inversión en los primeros seis meses de 2022 ha sido de 1.500 M€ el 35% más que el periodo anterior, lo que permite pensar en cifras récord de 3.000 M€ de inversión a finales de año. Los principales clientes son los fondos de inversión con un porcentaje del 61%.

Según Balsa una de las preguntas que actualmente se hacen todos los directivos es ¿cómo hacer que los criterios ESG, enviroment, social and governance o ASG en español mejoren la cuenta de resultados?

Los fondos principales clientes en el sector inmobiliario hotelero requieren, desde el punto de vista ESG, ser capaces de demostrar el menor impacto en el medioambiente y el uso de las mejores prácticas de Project Management desde el punto de vista de gobernanza.

Carlos Pampliega habla de los retos asociados a la apertura o rehabilitación de un activo hotelero que están asociados con la extrema complejidad de estos proyectos y tienen que ver con ciclos de vida normalmente largos en los que se ven involucradas organizaciones con intereses muchas veces contrapuestos. Las consecuencias de una escasa planificación técnica, operativa y comercial del proyecto suponen de media un 35% de sobrecoste solo en la fase de construcción, según el estudio “Root causes of Hotel Delays”, PMI (2018). A este sobrecoste se deben añadir las pérdidas ocasionadas por la reducción de ingresos o el incalculable daño reputacional de cara a los operadores turísticos y usuarios. La contratación de un Project Manager experimentado como director de orquesta es fundamental para el éxito del proyecto. Los aspectos claves para seleccionar el mejor profesional son su experiencia en la aplicación de las mejores prácticas en gestión de proyectos y su conocimiento de los aspectos ESG. Cuanto antes se incorpore al project manager al proyecto, mayor será su impacto en la cuenta de resultados.

Uno de los proyectos que Pampliega ha liderado, el hotel sostenible ecohotel Suites del Lago, un ‘adults only’ de cinco estrellas en Menorca, muestra muchas iniciativas sostenibles que compartir.

Balsa enfatiza la importancia de contar con certificaciones ESG específicas de edificación. No hay todavía estándares tan dominantes como en las de la familia ISO el grupo anterior, pero cita al menos BREEAM© y LEED©. El contar con dichas certificaciones impacta directamente en la cuenta de resultados, al contar con financiación a menores tipos de interés y atraer a más turistas que, además, permanecen más noches en el hotel.

El evento lo cerró Fernando Miñarro enfatizando la importancia de la colaboración público privada para el despliegue de iniciativas sostenibles y verdes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.