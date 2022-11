El Pack Ketovegan de Mediterranean Superfoods ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas Emprendedores de Hoy

En la última década, las personas de distintas sociedades han logrado tomar conciencia sobre diferentes cuestiones importantes relacionadas con la vida cotidiana, gracias a la globalización y a la facilidad de acceder a todo tipo de información.

Una de ellas es en la alimentación y, actualmente, se está destapando la gran cantidad de sustancias agregadas que traen los productos industriales o envasados. En este contexto, las opciones de alimentos naturales y orgánicas o los estilos de vida como el veganismo han experimentado en los últimos años un gran auge.

En España, una de las principales opciones de venta online de este tipo de alimentos es el comercio Mediterranean Superfoods. En los últimos meses, lanzó a la venta el Pack Ketovegan, un conjunto de productos importantes para la alimentación ketocon los nutrientes necesarios para el cuidado de la salud.

Calidad, precio y cuidado del medioambiente Mediterranean Superfoods es uno de los primeros e-commerce de España que se dedica a vender alimentos ecológicos. Este destaca porque ofrece productos a granel de cantidades tan pequeñas como 100 gramos hasta ventas mayoristas con descuentos por peso y cantidad. Además, ofrece envíos gratis a toda la península en compras mayores a 35 euros.

Por otro lado, las personas detrás de Mediterranean Superfoods se centran en el concepto de sostenibilidad y están comprometidas con el cuidado del medioambiente, por lo cual la firma no usa plástico y sus paquetes pueden ser utilizados para compostar.

Alimentación keto Una de las ofertas más demandadas de Mediterranean Superfoods es el Pack Ketovegan. Este está diseñado para ayudar a los clientes a encontrar alimentos bajos en hidratos de carbono que ayuden a adelgazar y reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y diabetes. Los componentes son lino dorado, una semilla que contiene altos niveles de fibra dietética, micronutrientes y ácidos grasos omega-3; chía, una semilla fuente de fibra y que es muy rica en antioxidantes y en omega-3; té verde matcha, proveniente de cultivos ecológicos de Japón. Así como cacao en polvo, destacado por su contenido en teobromina, teofilina, albuminoides, taninos, mucílagos, feniletilamina y cafeína; y Estevia Cooking, un edulcorante en la cocina y en bebidas a base de extracto de Stevia Rebaudiana Bertoni + Eritritol.

Además de sus productos saludables y altamente nutritivos, Mediterranean Superfoods es un comercio comprometido con la búsqueda de un modelo de negocio que sea respetuoso con el medioambiente y comprometido con la economía circular.

Asimismo, sus productos no solo son libres de gluten, de aditivos, de colorantes, de conservantes añadidos y de cualquier componente genéticamente modificado, sino que también cuentan con una certificación ecológica que demuestra que no contaminan el planeta.



