VACWAY cierra 1,5M€ de inversión con Zamit Capital de GVC Gaesco para acelerar su expansión en 2023

jueves, 17 de noviembre de 2022, 10:26 h (CET) Zamit Capital invierte en VACWAY después del éxito del lanzamiento de VACWAY lockers en 2022. El uso de los recursos estará destinado a la segunda fase del proyecto de expansión europeo planificado para el 2023 y para atender el gran crecimiento de la nueva línea de negocio VACWAY, la empresa española líder en fabricación de tecnología para el sector Amusement –parques acuáticos y temáticos, centros de deportes acuáticos y servicios náuticos– ha cerrado su segunda ronda de inversión por un importe de 1,5 millones de euros con Zamit Capital vehículo gestionado por GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. (Grupo GVC Gaesco). VACWAY ha concluido esta inyección de capital con el propósito de dotarse de la estructura necesaria para afrontar el gran crecimiento de su nueva línea de negocio de Smart Vending Lockers y su expansión internacional.

En palabras de Joaquín Abellán, CEO y cofundador de VACWAY: "Ha sido una grata sorpresa el impulso que han tenido los VACWAYlockers en tan solo unos meses desde su lanzamiento. Son un producto que ofrece una gran innovación y una solución integral para los parques. Fueron 3.700 los lockers instalados en España e Italia durante los primeros 3 meses en el mercado, en los que se registraron más de 200.000 alquileres, durante la temporada de verano 2022".

Según Abellán: "El cambio del sistema de llave y pulsera, ya obsoleto y existente en la mayoría de parques, al sistema automático VACWAY ha representado un incremento en torno al 35% del total de la cifra de negocio de alquileres con respecto a los niveles prepandemia, lo que ha resultado en un incremento del gasto per cápita del visitante".

VACWAYlockers es un sistema de vending para la gestión y alquiler de taquillas completamente automático, que ofrece un servicio único con sistemas de pago, multilenguaje y control por voz, apertura independiente con código PIN y carga para Smartphones, características esenciales para la mejora de la gestión de taquillas y la experiencia de los usuarios.

Además de ser una solución innovadora y segura, que se adapta a las necesidades de los visitantes, los VACWAYlockers representan una importante reducción en los costes de personal, más ganancias, más seguridad y más control de la información en tiempo real, con múltiples puntos de venta dentro del parque. La venta de taquillas ahora es automática y elimina la gestión de llaves, fianzas y grandes colas en horas punta, que menguan las ventas, traduciéndose en una mejor experiencia para el usuario.

Esta ronda de inversión, que ha sido totalmente atendida por el fondo de Private Equity Zamit Capital, supone una segunda fase para acelerar la expansión de VACWAY, que ya se posiciona como un partner tecnológico clave en el sector Amusement de Europa, prestando servicios avanzados, ágiles y sencillos para los usuarios. "Ya estamos presentes en más del 80% de los parques de España y en más el 70% de los principales parques de Italia. Además, somos miembros de la reconocida IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions), lo que nos da una gran visibilidad en el sector. El apoyo de Zamit Capital trae consigo la aceleración en el plan estratégico de crecimiento previsto para 2023", asegura Javier Montón, cofundador y COO de la compañía.

Para Paco Illueca, Director de Inversiones del Área de Capital Riesgo de GVC Gaesco, y Jesús Muela, Subdirector General de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., invertir en VACWAY "es una gran apuesta por la industria tecnológica del sector del Amusement. Actualmente hay poca digitalización y mucho margen de crecimiento y mejora, comparándolo con otros sectores ya más digitalizados. Desde Zamit Capital confiamos en el potencial de VACWAY por su equipo, tecnología, penetración de mercado y modelos de negocio. Queremos formar parte de su crecimiento internacional aportando nuestros recursos con el fin de que la compañía cuente con el capital necesario para adaptarse a la demanda de sus servicios, que va en aumento constante".

Pese a la crisis económica generada por el covid-19, VACWAY ha logrado un acelerado crecimiento desde su fundación y ha duplicado su cifra de negocio año a año desde 2019, posicionándose como un partner tecnológico y prestador de servicios para el sector Amusement. "Nuestra visión es clara. Tenemos una importante penetración en el mercado y un contacto estrecho con todos nuestros clientes que nos permite detectar sus necesidades, estudiarlas y proponer soluciones tecnológicas a las mismas. De esta manera, aseguramos desde el inicio la necesidad y viabilidad de nuestros productos, ya que son creados en base al feedback y necesidades de los clientes actuales y potenciales", asegura Abellán.

La compañía cuenta con una gran capacidad de desarrollo y así lo demuestra su gama de productos con tecnología propia. "Pese a que nuestro foco está en el sector Amusement somos conscientes que los VACWAYlockers se pueden adaptar a diferentes mercados como la industria farmacéutica, cárnica, automovilística, e incluso, a oficinas, museos o centro educativos... Ya hemos detectado interés por parte de alguno de estos sectores", comenta Montón.

Después del exitoso lanzamiento de VACWAYlockers, la entrada del fondo Zamit Capital supone un apoyo fundamental para la compañía en esta etapa de estructuración para la expansión a nivel europeo.

Sobre VACWAY

VACWAY fue fundada en el 2017 por tres ingenieros, Joaquín Abellán, Javier Montón y Alex Pelegrí, con un sistema pionero para la impermeabilización de Smartphones mediante el envasado al vacío. La compañía tiene su sede en Terrassa (Barcelona), donde también se diseñan y fabrican todos sus productos. Desde 2018 han contado con el apoyo financiero del Family Office de la familia Sabatés a través de su sociedad EVER SMARTER WW, S.L.

En 2020 los fundadores de VACWAY fueron incluidos en la exclusiva lista FORBES España dentro del TOP-100 de los españoles más creativos en el mundo de los negocios. Así mismo, como líder influyente en la industria, VACWAY es parte de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA), así como también de la Asociación Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA Vending).

Sobre Zamit Capital

Zamit Capital, SCA, SICAV-RAIF ("Zamit Capital") es un vehículo de inversión multisectorial cuyo objetivo es apoyar el crecimiento de las pymes a través de la toma de participaciones minoritarias en empresas que operan negocios con potencial de crecimiento y dotadas de un equipo gestor profesional capaz de ejecutar un plan de negocio razonable. Zamit Capital se orienta a la adquisición de participaciones minoritarias de empresas con EBITDA comprendido entre 2 y 5 millones de euros con el objetivo de inyectar fondos para crecer o substituir a un accionista. Zamit Capital es un vehículo gestionado por el Grupo GVC Gaesco.

Sobre GVC Gaesco

GVC Gaesco es un grupo financiero independiente, con casi 50 años de experiencia, especializado en Gestión de Patrimonios (Fondos de Inversión, SICAVs, SCRs, Fondos de Pensiones, Gestión de Carteras y Asesoramiento), Intermediación de Valores, Análisis y Corporate Finance & Mercado de Capitales.

GVC Gaesco es miembro de las Bolsas de Barcelona, Madrid y Valencia. Miembro liquidador y custodio de MEFF y AIAF. Miembro y Asesor Registrado del MAB y del MARF. Miembro y Socio Fundador de ESN (European Securities Network -red europea de compañías de análisis-). Miembro de GAP (Global Alliance Partners -red internacional de compañías de servicios financieros-).

