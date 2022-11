Cómo prepararse para Qatar en las plataformas de apuestas deportivas de Soft2Bet Software Para estar confiado de que la sala a la que vas a entrar es segura, ésta tiene que tener una licencia estatal Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de noviembre de 2022, 12:07 h (CET)

Estamos a horas del puntapié inicial de Qatar 2022. Miles de fanáticos de las apuestas deportivas esperan este momento para divertirse al máximo y jugar sin parar mientras siguen los partidos a toda hora.

Elegir una casa de apuestas segura es clave

En internet existen todo tipo de casas de apuestas deportivas, algunas de renombre y otras no tanto. Para estar confiado de que la sala a la que vas a entrar es segura, ésta tiene que tener una licencia estatal. Puede no ser del país en el que estés parado, pero ya el hecho de tener una licencia nos da la tranquilidad de que está regulado. Otra opción es comprobar que la sala tiene un proveedor seguro. Por ejemplo, entrando a https://www.soft2bet.com/es se accede al catálogo de Soft2Bet Software, donde conviven todas las marcas que usan este proveedor.

Soft2Bet Software tiene licencias de Malta, Suecia, Dinamarca e Irlanda. Además, se espera que esta compañía obtenga nuevos permisos para operar en Europa y algunos países de Latinoamérica.

Como dice el dicho, “la información es poder”

Estar al día de todo lo que ocurre con los jugadores es una herramienta muy importante a la hora de pensar una apuesta deportiva. Leer los periódicos especializados, mirar los partidos y seguir en redes sociales la actualidad de los jugadores de las selecciones son algunos de los hábitos que ayudan a estar al día.

Crear una rutina informativa ayudará a usar las plataformas de Soft2Bet Software de forma divertida, logrando que vivas intensamente cada partido, conociendo vida y obra de cada uno de los jugadores, entrenadores y preparadores físicos.

Por ejemplo, las listas de jugadores convocados se presentaron la semana pasada y allí hubo unas cuantas sorpresas. En la lista de Luis Enrique están como sorpresas Ansu Fati, el jugador del Barcelona F.C. de 20 años, y Hugo Guillamón, el defensa de 22 años. Según una encuesta del Diario As, el 67% de los lectores está en contra de la lista del entrenador.

Entender Qatar 2022: un mundial diferente

La fecha es solo uno de los aspectos disruptivos de esta Copa del Mundo. Nunca antes en la historia se había hecho un Mundial que empiece a fines de noviembre. La final será el 18 de diciembre, a menos de dos semanas del fin de año y casi sobre la Navidad.

Estas fechas se eligieron así por el calor agobiante del desierto. El Mundial se realiza tradicionalmente en junio. Durante ese mes, las temperaturas máximas en Qatar pueden llegar a los 44° y rara vez bajan de los 36°.



Qatar es un país altamente religioso en el que no está permitida la ingesta de alcohol en la calle ni las expresiones de cariño en público, sobre todo las de la colectividad LGBTQI. Ambas actividades están penadas con la cárcel. Aunque se sabe que estas restricciones se aflojarán durante el mes del Mundial, son semillero para el conflicto, ya que están muy alejadas de las costumbres de la afición occidental. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.