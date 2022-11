Fernando Miralles, campeón de España de oratoria, publica su primer libro de oratoria Emprendedores de Hoy

jueves, 17 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

El arte de expresarse con elocuencia ante un determinado público se denomina oratoria. Esta definición forma parte de la realidad del mundo académico y empresarial, donde necesariamente, se debe comunicar para lograr los objetivos de ventas o convencer a los compañeros de trabajo con el fin de que remen en una misma dirección.

Fernando Miralles es campeón de España de oratoria y enseña a hablar en público a empresarios, directivos y emprendedores. A través de su página web se ofrecen cursos para empresas y para particulares. Además, es el autor del libro Descubre El Arte De Hablar En Público, el cual ha sido best seller de su categoría en Amazon.

El Arte De Hablar En Público: la obra de Fernando Miralles que ha logrado ser best seller en Amazon Fernando Miralles, campeón de España de oratoria y formador en escuelas de negocios, universidades y empresas, ha publicado su primer libro de oratoria titulado Descubre El Arte De Hablar En Público. En él, el autor revela todos los secretos para que las presentaciones sean un todo un éxito.

A través de Descubre El Arte De Hablar En Público, el autor describe en detalle las técnicas para mejorar la comunicación para conseguir los objetivos profesionales y personales. Este libro está dirigido tanto para los directivos de empresas que tienen que liderar equipos como para quienes deben formar profesionalmente a otras personas. Los vendedores y las personas que desempeñan funciones en el mundo del marketing o de las redes sociales también podrán encontrar información muy útil y relevante para destacar en su sector.

La primera edición de la obra se lanzó el pasado 10 de octubre y ya está a la venta una segunda edición, otorgándole la clasificación de best seller de su categoría en Amazon.

El curso de oratoria que ofrece Fernando Miralles El profesional especializado en oratoria, Fernando Miralles, ha organizado talleres y cursos de oratoria dirigidos especialmente al sector empresarial, pues la comunicación con clientes, jefes y compañeros de trabajo forma parte del día a día.

A través del sitio web del experto en oratoria, los empresarios, directivos, así como vendedores que deben contar con la habilidad de comunicar correctamente las ideas, encontrarán diferentes metodologías disponibles, pues se pueden hacer de forma presencial u online.

Fernando Miralles es un experto en el tema de oratoria que cuenta con años de experiencia en el sector y alumnos satisfechos que está dispuesto a transmitir sus conocimientos mediante cursos y talleres, así como a través del libro que ya cuenta con la preferencia de lectores interesados en la oratoria y el arte de hablar en público.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.