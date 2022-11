Los efectos del envejecimiento en la mujer se pueden ralentizar con la terapia de hormonas bioidénticas Comunicae

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 15:53 h (CET) Las mujeres experimentan un declive hormonal con los años que repercute en su masa muscular, en su capacidad física, en la libido y en su estado anímico. Mantener los niveles hormonales de la juventud puede contribuir a prevenir el deterioro físico y las enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. La terapia de hormonas bioidénticas permite regular ese desequilibrio hormonal y supone una alternativa más natural, segura e individualizada que la sintética, según las Clínicas Doctor Life Con el paso de los años, la producción y el equilibrio de las principales hormonas se van deteriorando, lo que genera el envejecimiento celular y causa múltiples enfermedades. Pero este proceso natural de la vida no se da de igual manera en hombres que en mujeres. Lo cierto es que las mujeres viven más años, mientras que los hombres se mantienen jóvenes más tiempo. Esto último se debe, en parte, a que en las mujeres la testosterona es la primera hormona que disminuye a partir de los 40 años y con el inicio de la menopausia (entre los 48-55 años) hay una disminución brusca de la producción de estrógenos y progesterona, lo que afecta significativamente a su proceso de envejecimiento. En cambio, los hombres experimentan ese declive hormonal de forma más gradual y reducida, bajando sus niveles de testosterona aproximadamente a un 1% por año después de la treintena.

Como consecuencia de ese declive hormonal, las mujeres experimentan una falta de vitalidad y energía, una pérdida de masa muscular, una reducción de las capacidades físicas, una disminución de la función sexual y de la libido, dificultad para conciliar el sueño, así como cambios de humor o un estado de ánimo de tristeza o depresión.

Mantener los niveles óptimos de las hormonas

Para recuperar los niveles óptimos de hormonas, el equipo médico de las Clínicas Doctor Lifeofrece, tanto para hombres como para mujeres, el tratamiento de reemplazo con hormonas bioidénticas, que consiste en utilizar hormonas biológicamente idénticas a las que se originan y crean en el propio cuerpo humano. La terapia de reemplazo hormonal funciona al sustituir aquellas hormonas que el cuerpo no produce ya de manera natural en cantidades óptimas. Así, equilibrar y devolver el nivel hormonal que se tenía en la juventud ayuda a rejuvenecer el organismo desde el interior.

Este pionero tratamiento en España, pero con años de recorrido en EE. UU. donde ya está normalizado su uso, se presenta como una alternativa más natural ya que las hormonas bioidénticas, a diferencia de las sintéticas, son extraídas de plantas que después se modifican en el laboratorio.

Para asegurar un reemplazo adecuado, los niveles hormonales son monitorizados y ajustados al principio y durante todo el tratamiento con el fin de mantener los niveles óptimos de todas las hormonas (tiroideas, estrógenos, progesterona, testosterona y DHEA) y de aportar la dosis específica que el organismo necesita, evitando así los picos hormonales. Por todo ello, la terapia con hormonas bioidénticas resulta más segura para el organismo ya que no produce ningún tipo de daño, agresión o efecto adverso.

Experiencia evidenciada

El tratamiento, aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU) es fruto de los últimos 50 años de investigación en el campo de la endocrinología e inmunología en los que se ha conseguido profundizar y comprender con más detalle el proceso del envejecimiento. Solo en lo que va de año, unos 5.000 pacientes están siendo tratados actualmente desde las Clínicas Doctor Life con su novedosa terapia de optimización hormonal.

Clínicas Doctor Life cuenta con 11 centros médicos repartidos por el territorio nacional y se ha constituido como el primer centro en España certificado por la Age Management Medicine Group, lo que les ha permitido ser la única referencia del sector especializada en tratamientos hormonales del país y a la vanguardia en medicina preventiva.

