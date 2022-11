Los indicadores de los que depende la concesión de un préstamo Los datos de solvencia excesivamente negativos suelen conducir directamente a la denegación del préstamo Redacción

miércoles, 16 de noviembre de 2022, 08:57 h (CET)

No todo el mundo sabe que las condiciones de concesión de un préstamo dependen en gran medida del estudio previo de solvencia y morosidad, realizado previamente por la entidad financiera. Esto quiere decir que, a mayor solvencia, más bajos serán los tipos de interés o los puntos diferenciales adicionados al euríbor.

Y no solo eso: los datos de solvencia excesivamente negativos suelen conducir directamente a la denegación del préstamo.

Con que, antes de utilizar un comparador de préstamos online como, por ejemplo, loanscouter.com, mejor valoramos primero cómo están nuestros indicadores de solvencia.

Conozcamos cuáles son:

1. El scoring

El denominado scoring no es más que un procedimiento 100% informatizado mediante el que la entidad prestamista averigua si el solicitante tiene historial de impagados y cuál es el montante de los mismos. Tras la autorización escrita por parte del solicitante, la financiera puede acceder al resultado del scoring de manera prácticamente inmediata.

El resultado del scoring es un dato relevante pero no definitivo. Y de él puede depender que quien concede el crédito decida aplicar tipos de interés y comisiones más altas.

A modo de ejemplo, una deuda telefónica de bajo importe nunca será un escollo insalvable, pero si el futuro prestatario del crédito acumula muchos impagados (o estos son de una cuantía elevada) lo más probable es que la entidad financiera desestime la concesión sin siquiera analizar los restantes indicadores de solvencia.

2. El nivel de ingresos continuados y demostrables

A la hora de solicitar un crédito es necesario justificar documentalmente la existencia de ingresos fijos y continuados. En este sentido, son los trabajadores discontinuos, los que lo hacen a tiempo parcial, los que tienen contratos temporales y los autónomos quienes más difícil lo tienen.

3. La relación entre deuda e ingresos

Esta ratio representa el porcentaje de los ingresos que el solicitante destina mensualmente a cubrir sus préstamos. Si el prestamista considera que ya es o que será excesivamente elevado, denegará el crédito.

4. Los activos del solicitante

Aunque los indicadores anteriores sean desfavorables, en muchas las ocasiones la entidad financiera puede aprobar el préstamo si quien lo solicita aporta algún activo de su propiedad que sirva de garantía en caso de impago de las cuotas.

Lo más habitual es que este activo sea un inmueble, aunque hay entidades que también admiten vehículos, siempre que estos sean relativamente nuevos y su valor residual futuro cubra el importe del crédito.

¿Es posible obtener un préstamo si no se pueden demostrar los ingresos o se tienen impagados?

La buena noticia es que existen entidades financieras que conceden créditos personales, aunque todos los indicadores anteriores sean negativos.

Estos préstamos tienen sus limitaciones: los importes máximos no son muy elevados y el plazo de amortización debe permitir que el importe de la cuota mensual sea fácilmente asumible. De hecho, utilizando los comparadores online de préstamos personales, cualquier usuario que precise un crédito que no supere los 10 000 euros encontrará alguna entidad financiera dispuesta a concederlo, aun cuando todos los indicadores de solvencia sean desfavorables.



