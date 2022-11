Francis Romero sobre el papel del consultor SEO y trafficker digital Emprendedores de Hoy

martes, 15 de noviembre de 2022, 12:31 h (CET)

En los últimos años, el mercado digital ha tenido un crecimiento exponencial.

En este contexto de constante evolución y crecimiento de las nuevas tecnologías, no basta solo con tener una página web para promocionar un producto o servicio, sino que también es necesario hacer visible la marca para los potenciales clientes.

Una de las alternativas más innovadoras para alcanzar esa visibilidad es contar con los servicios de un profesional especialista en SEO y publicidad online como Francis Romero, un consultor SEO y trafficker digital altamente cualificado para garantizar el aumento de la rentabilidad financiera de las empresas a través de diferentes técnicas y herramientas.

¿Cuáles son los beneficios de contar con un consultor SEO y trafficker digital? Cada vez es más común realizar compras por internet y, antes de tomar cualquier decisión de compra, es habitual buscar en la red las distintas opiniones sobre el producto o servicio que se desea adquirir.

Para que una web aparezca entre las primeras páginas de los buscadores es imprescindible el trabajo de un consultor SEO profesional que logre identificar los términos de búsquedas más importantes y optimizar la web para conseguir que ese contenido sea considerado más relevante que el de la competencia.

A su vez, también es imprescindible que el experto SEO pueda mantener un equilibrio entre optimizar para el motor de búsqueda y ofrecer una respuesta satisfactoria al usuario.

Mientras que un trafficker digital es un experto en la gestión de campañas publicitarias que se encarga de controlar y gestionar el tráfico de pago de un sitio web, por lo que su principal objetivo es comunicar la propuesta de valor de una marca, dar a conocer sus productos o servicios a los usuarios y, por consiguiente, aumentar las ventas.

Ante esta situación y con el fin de rentabilizar al máximo la inversión de un negocio, es fundamental contratar los servicios de un profesional de SEO y publicidad online como Francis Romero, quien domina ambas especialidades y cuenta con amplia trayectoria en el sector.

Metodología de trabajo del consultor SEO y trafficker digital Francis Romero dispone de una amplia experiencia y formación con Máster realizado tanto en la especialidad de SEO como en Media Buyer.Desde el 2008 se desempeña en el mundo del marketing digital ayudando a pequeñas, medianas y grandes empresas a posicionar sus marcas en los primeros lugares de los motores de búsqueda a través de campañas de publicidad en internet.

No obstante, el consultor SEO tiene que seguir una serie de pasos para poder elaborar un proyecto acorde a las necesidades de cada cliente. En principio, analiza la situación inicial del negocio, luego confecciona un plan de acción estratégico para presentar al interesado, quien dará o no su aprobación para ponerlo en marcha.

De este modo, con los servicios ofrecidos por Francis Romero las empresas pueden mejorar y consolidar la imagen de marca, obtener una mayor cantidad de visitas orgánicas a la web, conseguir más y mejores clientes, aumentar las ventas y, por consiguiente, maximizar su rentabilidad.



