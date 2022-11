​El filial sienta las bases de la temporada en su primera concentración en la sede de Alea Ciclismo Redacción

Comienza el trabajo para la renovada plantilla de Filial Caja Rural-Alea. El grupo celebró el pasado fin de semana su primera reunión en casa de su segundo patrocinador, donde se llevaron a cabo los habituales trámites logísticos para poner a punto el material personalizado de un equipo que por primera vez queda compuesto de forma íntegra por corredores sub 23.



Las jornadas sirvieron además para que Aritz Bagües se estrenase en su nuevo cargo al frente de la formación de desarrollo. El guipuzcoano dirigió las distintas charlas técnicas y la sesión de ejercicio en la que toda la plantilla ascendió a pie el Gaztelu, un pico situado muy cerca de la sede de Alea.

El equipo más joven de Filial Caja Rural-Alea

Bagües comandará un bloque muy joven con hasta diez debutantes procedentes de la categoría juvenil. A ellos hay que sumar otros diez ciclistas de segundo año sub 23, por lo que más de la mitad de los veintisiete corredores de Filial Caja Rural-Alea ha nacido en 2003 o 2004. Catorce renuevan y otros tres (José Marín, el británico Lucas Towers y el campeón uruguayo Thomas Silva) llegan desde otros conjuntos.

El objetivo principal una vez más se encuentra en formar y preparar a estos jóvenes deportistas para su salto al profesionalismo, lo que a lo largo de la historia han conseguido 120 corredores desde las diferentes plantillas de nuestro filial élite y sub 23, los últimos Abel Balderstone, Mulu Kinfe Hailemichael y Joseba López.

PLANTILLA 2023

Pablo García Francés (Madrid, 16/01/2001) - Renueva

Gabriel Rodas (Madrid, 26/01/2001) - Renueva

Julen Arriolabengoa (Álava, 16/02/2001) - Renueva

Javier Ibáñez (Álava, 29/11/2001) - Renueva

Thomas Silva (Uruguay, 30/12/2001) - Procede del Previley - Coforma

José Marín (Málaga, 28/03/2001) - Procede del Telco'm

Adrián Losarcos (Navarra, 4/09/2002) - Renueva

Jon Erdocia (Navarra, 22/01/2003) - Renueva

Alberto Fernández (Madrid, 19/02/2003) - Renueva

Jaume Guardeño (Alicante, 20/02/2003) - Renueva

Aleandro Belíjar (Madrid, 19/05/2003) - Renueva

Samuel Fernández (Asturias, 11/07/2003) - Renueva

Diego Ruiz de Arcaute (Álava, 30/07/2003) - Renueva

Jan Castellón (Lleida, 31/07/2003) - Renueva

Martxel Echeverria (Navarra, 19/10/2003) - Renueva

Beñat Carbayeda (Guipúzcoa, 29/03/2003) - Renueva

Lucas Towers (Reino Unido, 9/11/2003) - Procede del Previley-Coforma

Aimar Madina (Guipúzcoa, 6/01/2004) - Procede de juveniles

Daniel Cepa (Valencia, 12/12/2004) - Procede de juveniles

Hugo Aguilar (Madrid, 1/08/2004) - Procede de juveniles

Hugo de la Calle (Asturias 12/07/2004) - Procede de juveniles

Estanislao Calabuig (Valencia, 28/10/2004) - Procede de juveniles

Iker Pérez (Cáceres, 20/10/2004) - Procede de juveniles

Iñaki Navarro (Barcelona, 17/05/2004) - Procede de juveniles

Mikel Uncilla (Navarra, 26/10/2004) - Procede de juveniles

Xabier Zabala (Navarra, 16/08/2004) - Procede de juveniles

Miquel Morales (Barcelona, 6/02/2004) - Procede de juveniles Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

