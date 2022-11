PROVACUNO, INTEROVIC y JTT hacen historia con el I Simposio de bienestar animal europeo Comunicae

martes, 15 de noviembre de 2022, 09:41 h (CET) Más de 200 científicos, técnicos, productores, certificadores y ganaderos asistieron al evento organizado por las interprofesionales Interovic, Provacuno y JTT, con la dirección técnica de la Sociedad Española de Protección Animal (SEPROBA) El lunes 14 de noviembre ha tenido lugar en Madrid el primer Simposio de Bienestar Animal a nivel europeo, organizado por las interprofesionales del ovino y caprino en España, Interovic, y Hungría, JTT, y la interprofesional de la carne de vacuno, Provacuno. Este congreso forma parte del conjunto de acciones previstas dentro de la campaña europea para promover el bienestar animal "Compromiso Bienestar Animal Europeo 2022/2024", en el que estas tres interprofesionales trabajan conjuntamente desde comienzos de este año para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos europeos en materia de bienestar animal.

El evento ha reunido a más de 200 científicos, técnicos, productores, certificadores y ganaderos durante todo el día y han podido conocer, bajo la dirección técnica y científica de la Sociedad Española de Protección Animal (SEPROBA), los últimos avances en esta área y poner en común los últimos conocimientos científicos y técnicos aplicados en materia del bienestar animal de rumiantes de aptitud cárnica.

En palabras de Tomás Rodríguez, director de Interovic: "Las claves de esta primera edición del Simposio Europeo de Bienestar Animal se basan en defender las garantías que nuestro compromiso recoge; abrir el debate en aquellos aspectos que preocupan e inquietan al sector; concienciar sobre la gran importancia de utilizar la ciencia y las certificaciones acreditadas y, por supuesto, conocer la opinión que tienen todos los agentes involucrados en el proceso, desde ganaderos y técnicos hasta la distribución o las administraciones públicas".

La jornada ha contado con un variado programa de ponencias como la del filósofo y escritor Fernando Savater; la veterinaria en la entidad europea European Livestock and Meat Trading Union, Carolina Cucurella; la del profesor Dr. Sándor Kukovics, experto en rumiantes y autor de más de 35 libros y 1400 artículos; o la del vicepresidente de la asociación de agricultores europeos COPA- COGECA, Adam Drosio, entre otros.

"Este es un foro necesario e imprescindible para un sector como el nuestro. Un espacio en el que conocer, compartir y debatir sobre una de nuestras principales preocupaciones: el bienestar de nuestros animales. Para nosotros no es solo una cuestión ética o de empatía, es una cuestión vital, porque sin bienestar animal, no hay rentabilidad. Nosotros lo sabemos, y ahora solo falta que la sociedad conozca todo lo que realmente hacemos y valore el esfuerzo que desde el sector hacemos los 365 días del año para producir los alimentos que ellos desean", concluía Javier López, director de Provacuno.

Las certificaciones acreditadas, un aspecto clave del encuentro

La jornada también ha acogido la presentación de una encuesta sobre la importancia del bienestar animal realizada por SEPROBA a técnicos del sector. Los resultados han supuesto una gran sorpresa para todos los participantes, tanto por la calidad de las conclusiones extraídas como por el gran nivel de participación, puesto que se han llegado a reunir respuestas de más de 300 participantes, todos ellos científicos, técnicos y expertos del sector ganadero.

"Hay algunas especies que no disponen de una legislación específica en materia de protección y bienestar animal, de ahí la conveniencia de aportar al consumidor final una garantía adicional y de mayor fortaleza como es la certificación acreditada en bienestar animal", afirmaba Miguel Ángel Aparicio, presidente de SEPROBA. Aparicio fue el encargado de dirigir una mesa redonda centrada en las lagunas del conocimiento científico y la necesidad de contrastar la aplicabilidad de las diferentes propuestas.

El Bienestar Animal Europeo como futuro de los sistemas de producción cárnica

En esta primera edición del evento, que nace con carácter anual y que tendrá distintos emplazamientos, los expertos han podido realizar una valoración global y exhaustiva de los diferentes aspectos que influyen en el bienestar animal de los rumiantes, desde trámites de carácter burocrático y legal, técnicos y científicos en las producciones bovinas/ovinas hasta aspectos más sociales y éticos asociados con el consumo de estas carnes.

El encuentro ha buscado consolidarse como primer paso hacia sistemas de producción sostenibles. Actualmente, en el informe "Bienestar Animal en el corazón de la sostenibilidad", elaborado por la FAO y el Departamento de Agricultura y Protección al Consumidor, se subraya la necesidad de que el bienestar animal sea prioridad para la sostenibilidad y se reconoce que la producción y el bienestar animal están indisolublemente ligados con cuestiones éticas, políticas, económicas, ambientales y sociales.

"Para las tres interprofesionales, como organizadores de este Simposio, no se trata de cumplir requisitos o parámetros, sino de poder avanzar, mejorar las herramientas de medida, adecuar las instalaciones y que, cada día, se pueda tener una mayor fiabilidad de que lo que se hace es lo correcto y adecuado con plena certeza en lo que respecta a bienestar animal", ha concluido Sandor Kukovic, director de la interprofesional húngara de ovino y caprino, JTT.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El peruano Miguel Andrés Hidalgo ingresa en el Libro Guinness por su colección de Iron Man Reúne 1,548 piezas auténticas del personaje de Marvel Consolis Tecnyconta incorpora tecnología de Grafeno Cloudbeds Amplify, la nueva solución de marketing digital para la hotelería, se lanza en todo el mundo GoTo incorpora SUVs a su flota y apuesta por el seguro de viaje individual TUI lanza su catálogo "Novios 2023"