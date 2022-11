Sudaderas y forros polares, la nueva tendencia para el invierno 2023 Emprendedores de Hoy

lunes, 14 de noviembre de 2022, 13:21 h (CET)

Al entrar en la época más fría del año, la ropa abrigada y cómoda es la aliada de esta nueva temporada otoño-invierno 2023.

Teniendo en cuenta que a la hora de protegerse de las bajas temperaturas no hay porque sacrificar un buen look, las prendas que brindan confort y calidez, así como también un estilo único, están pisando fuerte en el mundo de la moda.

Y es que, desde hace dos años, la tendencia comfy ha llegado para quedarse, de la mano de forros polares y sudaderas que aportan un modo relajado y cool, sin pasar frío ni estar incómodo. La marca Bushbuck se distingue en este sentido, ya que sus prendas inspiradas en el continente africano se confeccionan en Portugal, con los mejores materiales disponibles y una onda casual original, que brinda comodidad y estilo en un abrigo de invierno de máxima calidad.

La nueva tendencia para el invierno 2023: sudaderas y forros polares Actualmente, las prendas suaves, holgadas y cómodas dejaron de ser una prenda exclusiva para usar en casa a partir del auge de una moda que prioriza el bienestar. En este sentido, los forros polares son piezas básicas de esta temporada, ya que permiten verse bien y estar abrigado, usando una sola prenda cálida que no es demasiado gruesa. Esto es gracias al material de los forros polares, que hacen que sea la prenda más elegida por apasionados de los deportes y actividades al aire libre, pero también para cualquier plan del día a día, salir a cenar o a dar un paseo e ir más arreglado.

Sin embargo, hoy en día, los forros polares son una opción para cualquier persona a la hora de salir a la calle, para sumar un toque cool y elegante a looks tanto casuales como formales. En esta misma línea, las sudaderas son un must a implementar en los outfits de esta temporada otoño-invierno 2023. La versatilidad de estas prendas permite mantener un estilo innovador, de la mano de una prenda sumamente abrigada y cómoda, que puede combinarse con todo tipo de accesorios y complementos según la ocasión.

Los forros polares y sudaderas de Bushbuck Siendo una marca de ropa nativa digital, Bushbuck nació en 2018, manteniendo una esencia africana que trata de plasmar en todas sus prendas dándoles una originalidad propia. Se trata de una marca que apunta a crear una gran comunidad de jóvenes, que compartan momentos, viajes y fomenten la inspiración mutua en todo momento. Para eso, ofrecen una amplia línea de forros polares y sudaderas de calidad, con diseños exclusivos y detalles que esconden una porción de África.

El objetivo es ofrecer prendas de gran calidad a sus clientes, ya que consideran que esa es la mejor vía que hay para mostrar un compromiso con el medioambiente. El razonamiento es sencillo, si fabricas prendas que duren muchos años, entonces el impacto es mucho menor y más en la industria textil, una de las más contaminantes del mundo.

Los forros polares de cremallera entera o de 1/4, cuentan con terminaciones cuidadas, bolsillos amplios, puños elásticos y dobladillo ajustable según el estilo deseado. La combinación de colores, junto con los bordados, hace que estas prendas gocen de un acabado perfecto.

Por su parte, las sudaderas de Bushbuck, son prendas confeccionadas en 100 % algodón, con modelos half zip, con y sin capucha. Se trata de un complemento básico y versátil, ofreciendo distintos colores y sacando en cada colección nuevas opciones.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.