Atos amplía la colaboración con AWS para ayudar a las empresas a acelerar sus viajes hacia el cero neto Comunicae

lunes, 14 de noviembre de 2022, 18:07 h (CET) Atos anuncia que ha ampliado aún más su colaboración con Amazon Web Services (AWS) para permitir a las empresas avanzar en sus viajes de descarbonización, con el desarrollo de una cartera de soluciones construidas en AWS bajo el paraguas de Atos MyCo2Compass La calculadora de carbono de Atos MyCO2Compass es la primera solución que se desarrollará como parte de una relación de varios años entre AWS y Atos, que permitirá la medición y la gestión eficaces de las emisiones de carbono en todos los entornos empresariales y de TI, como la vivienda, la flota, los viajes y la mano de obra. Contará con conjuntos de datos predefinidos y específicos del sector, lo que ahorrará a las empresas la molestia de empezar desde cero a la hora de medir las emisiones. Estos conocimientos basados en datos permitirán tomar decisiones más informadas y la calculadora estará disponible a través de AWS Marketplace.

Viaje de descarbonización de principio a fin

El creciente número de catástrofes naturales provocadas por el cambio climático pone de manifiesto la crisis climática en la que se encuentra la sociedad y, sin embargo, una encuesta indica que menos del 40% de las empresas tienen un plan de descarbonización de sus operaciones. Para ayudar a las empresas a tomar medidas ahora, Atos potencia su viaje hacia la descarbonización en un enfoque de dos pasos: primero, migrando sus cargas de trabajo de TI a AWS, donde podrían experimentar una reducción del 80%-90% del carbono producido en su operación de infraestructura de TI; y luego, aprovechando las capacidades de AWS para acelerar e innovar su transformación digital para apoyar su objetivo de cero emisiones.

Para ayudar a las empresas en este viaje, la Evaluación de Descarbonización Digital de Atos (DDA) puede ayudar a analizar el nivel de madurez de la empresa en materia de descarbonización para todo el ámbito de las TI. Proporciona una hoja de ruta de descarbonización a medida, incluyendo las acciones concretas necesarias para lograr una descarbonización sostenible de sus TI. El DDA está disponible hoy a través de AWS Marketplace.

Diane Galbe, vicepresidenta Ejecutiva Senior de Atos, comentó: "Atos se enorgullece de ampliar su larga relación con AWS a través de esta mayor colaboración que ayudará a las empresas a acelerar sus viajes hacia la red cero. En un momento en el que la descarbonización profunda es esencial, Atos powered by AWS, está proporcionando herramientas que ofrecen una visión sólida y en tiempo real de las emisiones relacionadas con lo digital. Estas herramientas ayudan a nuestros clientes a desbloquear el potencial de acción y a ofrecer profundas reducciones de emisiones que impulsarán el progreso hacia sus objetivos de red cero".

Mary Wilson, directora de sostenibilidad global de Amazon Web Services, Inc. comentó: "Las empresas se enfrentan a presiones cada vez mayores por parte de sus grupos de interés para que tomen medidas, junto con las crecientes exigencias legislativas. Este conjunto de servicios de sostenibilidad relacionados con el clima ayuda a nuestros clientes a idear y promulgar programas de sostenibilidad en todo el ámbito de las operaciones empresariales con el fin de apoyar el objetivo universal de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, y alcanzar el nivel cero global para 2050".

A través de esta colaboración, Atos y AWS refuerzan su relación de 10 años combinando su experiencia en soluciones digitales de extremo a extremo basadas en la nube. Con más de 8.000 acreditaciones de AWS y 2.700 certificaciones formales de AWS, Atos ha demostrado una amplia experiencia en la prestación de servicios de consultoría, profesionales y gestionados a escala a un gran número de clientes de AWS.

Atos y AWS hablaron recientemente sobre las soluciones de descarbonización de Atos y la evolución de su relación en Tech for Climate Summit de Atos en la COP27 en Sharm-El-Sheik.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.