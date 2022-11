Tia Lee lidera y representa el empoderamiento femenino: Lanzamiento internacional de su primera serie de animación

Seis episodios de animación cinemática y una serie de innovadoras imágenes en movimiento como preludio de su nueva canción "Goodbye Princess" Tia Lee, icono asiático de la moda, cantante de pop, actriz de cine y televisión, ha lanzado hoy el primer episodio de su serie de animación inaugural, que habla sobre la trayectoria de Tia y sus dificultades dentro de la industria de la moda y del entretenimiento.

La serie de animación se centra en el mensaje subyacente de la nueva canción de Tia que se lanzará pronto, "GOODBYE PRINCESS", una canción dedicada a todas las mujeres y que las anima a hacerse fuertes y aceptarse tal y como son.

Los seis episodios de animación reflejan la trayectoria de Tia dentro de la industria del entretenimiento. Cada capítulo de 30 segundos está inspirado en los cuentos de princesas clásicos, pero alterando los símbolos e imágenes que hay en ellos para elaborar una historia llena de imaginación y repleta de ideas relacionadas con la metamorfosis y el empoderamiento personal.

Esta serie de animación pretende mostrar la determinación de Tia para romper estereotipos, deshacerse de los prejuicios, evitar la negatividad y convertirse en un ejemplo de empoderamiento femenino.

El premiado equipo de animación que ha hecho posible esta serie de animación

Inspirada en "GOODBYE PRINCESS", la serie de animación ha sido seleccionada, ilustrada y guionizada por un premiado equipo asentado en Hong Kong que ha demostrado una calidad, creatividad y entusiasmo exquisitos.

Director y consultor del proyecto: Sunny Tang - Un premiado director de animación con más de 20 años de experiencia. Ha ganado el premio a la mejor animación y el premio al mejor montaje en el Hong Kong Mobile Film Festival, así como el premio de oro al mejor entretenimiento digital en el certamen Hong Kong ICT Awards. Sus galardones internacionales incluyen el premio al mérito en la 23.a TBS DigiCon6 de Japón y el premio regional de la 16.a TBS DigiCon6 de Japón, con el que se reconoce el esfuerzo en Hong Kong. Su lista de créditos incluye: The Great Detective Sherlock Holmes: The Greatest Jail-Breaker, Teenage Mutant Ninja Turtles, Kung Fu Hustle, The Promise, Gatchman y Astro Boy.

Guionista: Alex Lee - Guionista de la película In Broad Daylight y la exitosa serie de televisión "In Geek We Trust" del canal ViuTV. También ha dirigido la serie Ritalin, conocida por formar parte de la sección de series de la Golden Horse Film Project Promotion de 2021.

Ilustrador: Mandy Mackenzie Ng - Un prometedor talento de Hong Kong en pintura digital. Su obra maestra es el vídeo musical "of Moment", interpretado por el cantante de Hong Kong Terence Lam.

Arreglos: Wan Pin Chu - Artista de música cinematográfica y erhuista asentado en Hong Kong. Se le conoce por haber compuesto la música para la película de animación más taquillera en China, Nezha: Birth of the Demon Child. Además, ha compuesto la música para otros éxitos de taquilla como Overheard 3, Wu Kong, Godzilla II: King of the Monsters y In Geek We Trust.

Otros miembros del equipo son el director ejecutivo, Leo Cheung, la directora de animación, Gloria Chan, la jefa de proyecto, Gigi Leung, y el productor ejecutivo, Sam Kong.

Fusión de animaciones en 2D con imágenes en movimiento y fotografías fijas de Tia

Cada episodio se ilustrará y expondrá, además, en un póster temático que resumirá el tema y el mensaje que Tia desea comunicar en cada episodio animado. El diseño cinemático de los seis pósteres hará que evoquen los unos a los otros y se publicará en las plataformas sociales de Tia el día siguiente al lanzamiento de cada animación.

Como innovación, también se publicarán una imagen en movimiento y una fotografía de Tia después de cada episodio para dar fuerza a la historia que Tia desea contar. Mostrando a Tia, la combinación de fotografías y de imágenes en movimiento pretende crear un fuerte contraste entre la animación y la realidad.

La imagen en movimiento y la fotografía del primer episodio, "Falling in the Deep", mostrará a Tia completamente sumergida en el agua.

El premiado equipo creativo de la serie de fotografías e imágenes en movimiento

Las mentes prodigiosas tras la extraordinaria producción de la serie de fotografías e imágenes en movimiento son dos de los profesionales creativos más importantes de todo el mundo: Tony C. Miller, como director creativo, y Kate Wynborne (famosa en la industria internacional del cine y la publicidad), como productora.

Tony C. Miller atesora más de 20 años de experiencia internacional en la producción de comerciales, vídeos musicales, documentales y películas. Ha trabajado en campañas publicitarias para marcas como Versace, Dior, Chopard, Issey Miyake y Rolls Royce. También ha sido nominado por mejor vídeo en los premios Q Awards y por mejor vídeo en los premios Music Video Awards (MVA) y ha sido galardonado tanto en los premios Global Independent Film Awards como en el New York Shorts International Film Festival 2020.

Kate Wynborne es una productora veterana, con más de dos décadas de experiencia en vídeos musicales, anuncios y producciones de moda en todo el mundo. Asentada en el Sudeste Asiático, ha dirigido producciones en infinidad países y ha trabajado en campañas de gran presupuesto con Apple, Versace, Nike y Facebook. También ha trabajado con numerosos directores de renombre como Tom Hooper (conocido por su película británica El discurso del rey), así como con otros artistas célebres.

Fechas oficiales de lanzamiento:

Animación episodio 1: 11 de noviembre de 2022

Póster episodio 1: 12 de noviembre de 2022

Fotografía e imágenes en movimiento episodio 1: 14 de noviembre de 2022

#La animación del episodio 2 se lanzará el 15 de noviembre 2022.

Acerca de Tia Lee

Tia Lee (李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante de pop asiática, actriz de cine y de televisión, modelo y exintegrante del grupo musical femenino Dream Girls. Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como icono de la moda y marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.