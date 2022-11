María Díaz de la Cebosa promueve el cambio hacia una educación basada en el talento

La educación es el reto del siglo XXI, y muchos jóvenes no saben cómo orientar su talento con la oferta educativa existente en nuestro país. Quizás haya que mirar al espejo americano para darse cuenta de que es posible adaptar ese sistema a nuestra particular idiosincracia. La motivación, según María Díaz de la Cebosa, es la de poder aprovechar todo el potencial de un alumno desde el primer momento y así conseguir profesionales preparados dispuestos a promover un cambio muy necesario.

La metodología educativa americana en CIS University es el motor de cambio. María, que es la presidenta de esta institución, ha puesto en marcha el proyecto educativo The College for International Studies, que no solo trae todo lo positivo del método educacional en Estados Unidos, sino que consigue limar las posibles diferencias de culturas para ofrecer una formación caracterizada por la calidad.

CIS University, una nueva forma de estudiar impulsora de una nueva manera de aprender

Todos los alumnos tienen diferentes tipos de necesidades y vienen previamente moldeados según su educación anterior. Este es el punto de valor de CIS University, y gracias a él se consigue sacar el máximo partido tanto desde el punto de vista individual como grupal. Para ello, tanto las clases, como las actividades extracurriculares que tengan que ver con el ámbito educativo del alumno se caracterizan por la adaptabilidad.

La flexibilidad es uno de los aspectos claves del currículum norteamericano, por ello, en CIS University se ha buscado transmitir la motivación necesaria para que el alumnado se anime a iniciar un progreso que le lleve a conocer diferentes ámbitos educativos. Esta mezcla entre instituciones norteamericanas y españolas tiene como resultado una propuesta original que posibilita una educación completa e integral y tiene en cuenta el bagaje del alumno y su capacidad de estudio.

Conseguir una educación integral, basada en principios liberales y humanísticos conduce a conseguir un pensamiento totalmente globalizado. La capacidad de tener una mente abierta es quizás el hecho más relevante a la hora de conseguir profesionales comprometidos en el futuro.

María Díaz de la Cebosa es la impulsora de este modelo educativo. Al incorporarse a la presidencia de CIS University lo tuvo muy claro: crear un sistema que ofrezca una educación de calidad y motivadora a la generaciones futuras. Desde 1981, CIS University ofrece un modelo educativo alternativo al existente en España. Está orientado a jóvenes que tengan ganas ya no solo de conseguir una titulación superior en un centro de prestigio, sino de tener un espíritu emprendedor y una motivación hacia las diferentes culturas.

La institución cuenta con una acreditación dual, tanto por parte de Estados Unidos a través de las agencias acreditadoras, como por la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Una manera de aunar lo mejor de ambos sistemas para potenciar una educación de calidad y obtener mayores posibilidades futuras.

Cruzada por los Niños, la ONG impulsada por María

Esta ONG, creada en 1995 por María Díaz de la Cebosa, tiene la misión de atender de manera urgente a niños y familias en situación muy comprometida de cualquier parte del mundo. Buena prueba de ello es su actuación en el conflicto armado de los Balcanes, en situaciones desfavorecidas en Mozambique , o en un tema de mucha actualidad: la guerra de Ucrania. Diferentes instituciones, como algunas embajadas españolas en el extranjero, o el sindicato de pilotos SEPLA han impulsado este proyecto tan necesario que ha conseguido atender a familias y jóvenes de diferentes lugares del mundo.

CIS University ha tenido un papel fundamental a la hora de poner en marcha los proyectos de la ONG. Muchos voluntarios son estudiantes que han unido sus fuerzas para poder proporcionar la ayuda necesaria a familias en situación de desamparo. En caso del conflicto ucraniano, se han proporcionado apartamentos en España para mantener unidas a todas las familias. Cruzada por los Niños tiene como uno de sus objetivos proteger y educar a niños de todo el mundo sin distinción.

Incluso este verano algunos de ellos han tenido la oportunidad de participar el Camino de Santiago junto con estudiantes de CIS University con el objetivo de realizar un proyecto común, conocer diferentes culturas y olvidar los horrores del conflicto.

El papel integrador de María Díaz de la Cebosa no solo tiene su reflejo en la ONG, sino en la manera en la que se diversifica la oferta educativa de calidad en la Comunidad de Madrid.