La campaña de Navidad y Black Friday creará casi 1.118.000 contratos en España, un 20% de ellos fijos-discontinuos

viernes, 11 de noviembre de 2022, 10:49 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de noviembre y enero (ambos incluidos), haya un moderado crecimiento interanual del 8%, el menor de los últimos años, condicionado por el desabastecimiento de materias primas, el encarecimiento de precios y la invasión rusa en Ucrania y sus consecuencias sobre el precio de la energía y ciertas materias primas, que pueden frenar el consumo de los hogares Según los últimos datos a conocer por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el empleo ha reflotado en octubre con una caída en el número de parados de 27.027 personas, el mayor descenso del desempleo en este mes desde 2008.

Sin embargo, debido a la inflación, al desabastecimiento de materias primas y la prolongación de la invasión rusa de Ucrania, las previsiones de contratación para la campaña de Navidad y el Black Friday de este año se sitúan en un crecimiento del 8%, una cifra moderada y menor al dinamismo que venía mostrando el mercado laboral, siendo uno de los menores incrementos de los últimos años.

Ante esta situación, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, prevé que durante los meses de noviembre y enero (ambos incluidos) se firmen en España cerca de 1.118.000 contratos, que suponen un 8% más que en el mismo periodo de 2020-2021 (el año pasado se firmaron 1.035.826 contratos).

Este año, la campaña de Navidad ―que en España hace tiempo que comienza antes del Black Friday y se prolonga hasta las rebajas de enero― será atípica debido a la entrada en vigor de la reforma laboral, que ha provocado un cambio en la tipología de los contratos. Así, de los 1.117.219 contratos que se prevé que realice el sector de las empresas de trabajo temporal, un 20% serán contratos fijos-discontinuos, mientras que el 80% restantes lo serán por circunstancias de la producción. En la campaña del año pasado las empresas del sector no realizaron ningún fijo-discontinuo.

El e-commerce, la distribución, el retail, la logística y el transporte -especialmente la denominada "última milla"-, el gran consumo, la alimentación, y la hostelería y el turismo, son los sectores que más empleo generarán en estas fechas.

En cuanto a los perfiles más buscados serán los típicos de Navidad, que también son muy demandados en otras épocas del año: mozos/as de almacén, carretilleros/as, preparadores/as de pedidos, empaquetadores/as, promotores/as, dependientes/as, conductores/as, repartidores/as, camareros/as, cocineros/as, operarios/as en la industria alimentaria y personal de atención al cliente.

El empleo en las CC.AA. durante la Navidad y el Black Friday

En cuanto a la distribución regional de la campaña de Navidad y Black Friday, un año más la Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las previsiones, siendo la autonomía que más empleo generará, con la firma de casi 177.220 contratos en la región. La Comunidad Valenciana lleva dos años seguidos siendo la región donde más contrataciones se realizan, desbancando a Cataluña y a la Comunidad de Madrid.

Tras ella, serán Cataluña, con casi 171.500 empleos, la Comunidad de Madrid, con más de 158.000, y la Región de Murcia, con 142.800, quienes más trabajo crearán estos meses. Entre las cuatro aglutinan más de la mitad de los contratos que se harán entre noviembre y enero. Muy de cerca les sigue Andalucía, con más de 127.000 nuevos puestos de trabajo.

Tras este top 5, las contrataciones descienden notablemente en cuanto al número absoluto de contratos firmados. En este siguiente escalón se ubican las regiones de Castilla y León, con casi 56.700 empleos, Galicia, con más de 53.500, Castilla-La Mancha, donde se firmarán cerca de 48.000 contratos y el País Vasco y Aragón, en cada una se espera alcanzar las 40.700 contrataciones.

Hacia la segunda mitad de la tabla se sitúan Navarra, donde se prevén firmar 38.850 contratos, Cantabria, con más de 22.500 puestos de trabajo, Canarias, con 16.380, y Asturias, con la previsión de alcanzar casi los 10.500 nuevos empleos.

Las autonomías que menos puestos de trabajo generarán en esta época del año son La Rioja, que se espera esté en torno a 7.900 contrataciones, Extremadura, con casi 2.700, y, por último, Islas Baleares, donde se prevé superar los 2.200 puestos de trabajo.

Si se atiende al incremento interanual de la contratación, como ya se ha dicho anteriormente, las previsiones de crecimiento para la campaña de Navidad y el Black Friday de este año son del 8%, el menor de los últimos años. Esto se debe al encarecimiento de precios, al desabastecimiento de materias primas y a la invasión rusa en Ucrania que pueden suponer un freno al consumo.

Por autonomías, la Comunidad de Madrid es la región española que experimentará la mayor subida, pues las previsiones apuntan a que se generará un 10% más de empleos que en 2021. Le sigue muy de cerca Cataluña, con un crecimiento del 9%.

Varias son las regiones donde el incremento esperado será del 8% sobre la campaña precedente. Es el caso de la Comunidad Valencia, Galicia, el País Vasco y Baleares. Muy cerca están la Región de Murcia, Andalucía y Cantabria, con un aumento de un 7% respecto a las contrataciones del año pasado.

Un 6% es la subida esperada en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Canarias, Asturias y La Rioja.

Por último, Extremadura es la autonomía con el incremento más suave, en la región el empleo crecerá un 5% respecto a 2021 durante la Navidad y el Black Friday.

Los sectores estrella en Navidad

Teniendo en cuenta los cuatro grandes sectores de actividad, el protagonista en esta campaña es el de los Servicios, que -según los datos registrados el año pasado en estas fechas- acapara el 46,7% de los empleos que se generan en este periodo, seguido de cerca por la Industria -con un 33,2%-. El sector agrario agrupa el 19,8% de los contratos por circunstancias de la producción que se firman en España y solo un 0,3% se crea en la Construcción.

Muchos son los sectores que se ven beneficiados por el aumento del consumo durante la campaña de Navidad y sus predecesoras, el Black Friday y Ciber Monday, así como la posterior campaña de rebajas. Por encima de todos ellos, destaca tradicionalmente el sector gran consumo (perfumería, cosmética, juguetería, electrónica, telefonía, alimentación, etc.) y las áreas de atención al cliente o fuerza de ventas. Además, en los últimos años el sector del e-commerce se ha convertido en el gran protagonista de la creación de empleo en el país. Y dentro de esta área, muchos profesionales serán demandados para la llamada "entrega de última milla".

En estas fechas es necesario hacer hincapié en la promoción y comercialización de los productos intensificando la fuerza de ventas todo lo posible, y el cambio en los hábitos de consumo debido a la pandemia ha hecho que muchos de los productos se adquieran a través de plataformas logísticas y comercio electrónico. Así, los sectores vinculados al e-commerce como son la tecnología, la alimentación, la distribución, el retail, la logística y el transporte, entre otros, se verán también impulsados por esta tendencia.

Ligado a lo anterior, el sector de Contact Center se ve paralelo a esta tendencia y aumenta sus contrataciones para puestos de teleoperadores y de televenta para el sector de las telecomunicaciones, principalmente, y para industrias tan dispares como el telemarketing o la banca comercial.

El área de distribución y retail, debido a su posición en la cadena comercial y al ser el encargado de hacer llegar el producto al cliente final, acapara una gran parte de los puestos de trabajo que se generan.

Estrechamente vinculado a la distribución se encuentra el sector de la logística y el transporte, que en campaña navideña aumenta sus previsiones de contratación. Esta área da cobertura y servicio a los grandes sectores vinculados a este periodo, de ahí la necesidad de reforzar sus plantillas durante estos meses.

Mención especial merece también el sector de la alimentación. Ahora mismo las principales empresas del sector comienzan con la preparación de la cesta de navidad, jamones, vinos, bombones… en definitiva productos gourmet que empiezan a prepararse de cara a la campaña. Todo esto unido a la demanda de los productos típicos navideños (turrones, mazapanes, pescado, marisco, etc.) por parte de los consumidores se traduce en un aumento de la contratación.

Aunque más concentrado en las semanas centrales de la campaña navideña, la hostelería y el turismo verán crecer sus contrataciones. Las reuniones familiares, comidas o cenas de empresa o noches especiales como Navidad, Nochevieja y la noche de Reyes, desencadenan un aumento de la actividad en restaurantes. También durante estas festividades se incrementará el turismo, los viajes a otras regiones o países se han reactivado.

No menos importante en esta campaña es el sector aeroportuario en cuatro de las regiones más turísticas del país: Madrid, Barcelona, Canarias y Baleares. La campaña de Navidad se traduce también en una mayor afluencia de turistas a los archipiélagos, a la capital y a la Ciudad Condal y de aumento del tráfico aéreo por lo que se contratan perfiles vinculados a la actividad y a los servicios aeroportuarios.

Además, otros sectores afines o industrias secundarias pueden verse animadas a la contratación por el tirón de la Navidad y el mayor consumo de estos meses.

Los perfiles más buscados

Los profesionales más demandados en el sector del gran consumo y de fuerza de ventas son los promotores/as, los dependientes/as y los/as comerciales. También los azafatos/as de imagen, los/as degustadores, los animadores/as, así como gestores/as del punto de venta, con gran vocación comercial orientada a la atención al cliente.

También el sector del Contact Center requerirá perfiles con gran capacidad comercial, como teleoperadores/as para la captación de nuevos clientes y también para la fidelización de los que ya lo son.

Estos perfiles son una inversión cuyo objetivo es transformarse en rentabilidad para las empresas. En estas fechas que invitan al consumo, las grandes marcas desarrollan campañas especiales y necesitan perfiles que les ayuden a aumentar las ventas, optimizar la presencia del producto, diferenciarse de la competencia y reforzar su imagen de marca, especialmente en los centros comerciales y puntos de venta más visibles.

Además, gracias al e-commerce y las áreas vinculadas a este, se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores/as destinados a la preparación y la distribución de los pedidos, como empaquetadores/as, mozos/as de picking, carretilleros/as, operarios/as de almacén y riders para la entrega de última milla.

Como se ha dicho anteriormente, la distribución y el retail generan una gran cantidad de puestos de trabajo en estas fechas. La demanda de cajeros/as, manipuladores/as de textil, inventaristas, administrativos/as, reponedores/as, empaquetadores/as, envasadores/as, o mozos/as de almacén aumenta considerablemente.

La distribución va unida al sector de la logística y el transporte. Los puestos que más necesita cubrir este sector son: mozos/as, preparadores/as de pedidos, peones de almacén, repartidores/as, ayudantes, carretilleros/as y administrativos para los departamentos de tráfico. En las zonas de costa, la logística portuaria además precisará de estibadores/as y conductores/as de maquinaria pesada.

El sector de la alimentación busca en esta época perfiles como carretilleros/as, envasadores/as, manipuladores/as de alimentos, verificadores/as de calidad y mozos/as tanto de expedición como de picking, pero también electromecánicos/as y peones agrarios. El profesional más buscado sigue siendo el de operario/a en la industria alimentaria, que es el que realiza los procesos de recepción, manipulación, transformación y elaboración de productos alimentarios o en la fabricación de los alimentos.

El aumento de la actividad hostelera en estas fechas requiere de un refuerzo de personal para ofrecer un servicio de calidad a los clientes, por lo que aumenta la contratación de camareros/as, cocineros/as, ayudantes de cocina y personal de sala en general para el sector de hostelería y turismo. Para la reactivación de hoteles y turismo también se buscarán camareros/as de piso y guías turísticos.

La mayor afluencia de turistas generará un incremento de la actividad aeroportuaria, especialmente en las zonas que reciben un mayor número de visitantes, lo que requerirá incrementar el personal aeroportuario con perfiles como auxiliares de tráfico u operarios/as de rampa.

