Realizar y estudiar efectos especiales en In Extremis Film Services

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los efectos especiales son claves en el ámbito cinematográfico, debido a que posibilitan la creación de escenas complejas e imposibles de ser capturadas mediante la cámara.

Alrededor del mundo, existen diversas productoras que están especializadas en el área. Las mismas no solo cuentan con un equipo de recursos humanos debidamente capacitado para desarrollar las funciones, sino también con herramientas tecnológicas de última generación para el sector.

Una de ellas es In Extremis Film Services, una firma integrada por especialistas en cine, que está ubicada en la ciudad de Barcelona. Con más de 10 años de experiencia en el sector, el objetivo de la compañía es llevar a cabo las mejores escenas de acción a las pantallas.

Efectos especiales de la mano de In Extremis Film Services Uno de los puntos por los que destaca la empresa es la oferta de cursos sobre efectos especiales destinados al público en general.

Las propuestas Stunt Master y Stunt Foundation están diseñadas para que los alumnos puedan desarrollar o aprender acciones inimaginables. El proceso formativo contempla la capacitación con un equipo de especialistas con más de 10 años de experiencia en el mercado, en instalaciones adecuadas para un aprendizaje efectivo.

Con relación al primero, el mismo se establece como un curso oficial de la Escuela Superior de Cine y Audiovisual de Cataluña. Con 700 horas lectivas y 4 módulos con asignaturas específicas, la formación está prevista para ser completada en un plazo de 9 meses. Los contenidos a desarrollar son lucha de cine, control espacial, preparación física, acting y trabajo final.

Por su parte, la segunda propuesta se enmarca en un plan de 140 horas, con un horario alternativo y una formación más compacta. Lo que se busca en este caso es desarrollar recreaciones cinematográficas específicas, interpretación de escenas y orientación laboral con herramientas del sector, entre otras cuestiones.

Una firma con amplio reconocimiento en el sector In Extreme Film Services destaca en el ámbito audiovisual debido a que ofrece la realización de cualquier tipo de escena de acción, incluyendo asesoramiento y diseño de las mismas para garantizar la máxima seguridad en el set de grabación.

La compañía cuenta con diversos departamentos para garantizar un adecuado final de las escenas. Estos cuentan con especialistas en el sector, que buscan optimizar cualquier tipo de requerimiento que sea planteado.

Una de las áreas es la de ficticios. A través de la misma, se busca recrear cualquier material o utensilio del día a día para poder romperlo, levantarlo con facilidad o golpearlo sin romperlo, como botellas, cristales y antorchas finas.

Además, otros sectores a los que se puede acceder son gym, taller mecánico y almacén. Cada uno tiene sus particularidades y cuentan con expertos que conocen las herramientas y pueden diseñar estrategias adecuadas para las escenas.

Los reconocimientos de la Academia Española de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y de la Academia de Cine Catalán evidencian el trabajo de In Extreme Film Services, una firma que ya ha desarrollado una amplia cantidad de producciones tanto a nivel nacional como internacional.



