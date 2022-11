Natuaromatic consigue su primera patente, la primera colonia infantil con prebióticos y vitamina B3, que protege y perfuma Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 16:32 h (CET)

La piel de los más pequeños es un 30 % más fina que la de un adulto, por lo que es más permeable, se seca más rápidamente y es más sensible a los estímulos externos.

Los agentes externos más comunes a los que se enfrenta la piel de un niño son: la alta contaminación ambiental que debilita la viabilidad de las células epiteliales, favoreciendo las lesiones en la piel como rojeces e irritaciones; la luz azul que acelera el envejecimiento prematuro de su piel y los patógenos que pueden colonizar la flora cutánea debilitando la función barrera de la piel.

Por este motivo, la empresa española Laboratorios Natuaromatic lanzó en 2020 una colonia infantil bajo su marca Seven Kids, que perfuma y protege la piel de los niños. Se trata de la primera patente desarrollada por esta empresa en sus modernas instalaciones con tecnología de última generación.

Laboratorios Natuaromatic patenta esta colonia infantil La patente concedida a la colonia infantil Seven Kids certifica el alto grado de innovación del producto, ya que se trata de la única marca española que ha incluido prebióticos y vitamina B3 en una fragancia. Estos ingredientes ayudan a crear una capa protectora que disminuye la pérdida de agua,manteniendo la barrera de humedad natural de la piel; ayuda a reequilibrar el microbioma de la piel,conservándolo equilibrado; y refuerza la función barrera de la piel, favoreciendo su elasticidad y buen estado.

La colonia de Seven Kids es el resultado de una intensa investigación para conseguir una fórmula que perfuma y protege a los más pequeños. Su suave fragancia de la familia olfativa floral es ideal para niños y niñas. Además, es apta para las pieles más sensibles, recomendada desde 0 meses, hipoalergénica y ha sido testada dermatológica y pediátricamente.

Y es que Seven Kids es la marca de perfumería y cosmética infantil que ha nacido para proteger la piel de niños y bebés. Una piel especialmente delicada y sensible que necesita el mejor cuidado experto, adaptado a sus necesidades.

Una de las fábricas de perfumes tecnológicamente más cualificadas de España Esta empresa es especialista en la fabricación de perfumería, cosmética y ambientación para terceros y marcas propias. Cuenta con laboratorio propio y un equipo de investigadores y perfumistas que garantizan el mayor rigor en cada uno de los productos elaborados. En Natuaromatic, dan mucha importancia a la gestión de la calidad en todos los procesos, lo que les ha permitido obtener varias certificaciones de reconocido prestigio como la ISO 9001 de gestión de calidad y la ISO 22716 de buenas prácticas en fabricación de cosméticos.

En sus instalaciones cuentan con más de 300 depósitos de acero inoxidable, lo que les permite una capacidad de fabricación en continuo de alrededor de 100.000 litros. Su capacidad de producción en rotación es de 2.000 unidades por hora y 15.000.000 de unidades al año.

La compañía ofrece un servicio integral que engloba todo el proceso de creación, desde el diseño del producto hasta su envasado.Gracias a su equipo multidisciplinar pueden abarcar desde el estudio previo de la marca para la elección de la fragancia más adecuada, hasta el diseño del packaging. Además, se encargan de la distribución y comercialización del producto.

Laboratorios Natuaromatic apuesta por la innovación. Analiza constantemente las tendencias para que sus productos aporten un valor diferencial al mercado. Gracias a este trabajo ha conseguido un gran reto: su primera fórmula patentada.



