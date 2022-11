La gestión de la planificación de áreas de trabajo de la mano de DEKINES Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Al empezar un negocio, si se usan herramientas como las hojas de cálculo, la organización y gestión de las áreas de trabajo pueden ser tareas sencillas.

No obstante, con el paso del tiempo y el desarrollo de la empresa, estas se quedan cortas y hace falta implementar herramientas más avanzadas.

En consecuencia a esta necesidad, se presenta DEKINES, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial (IA) como base para la gestión de la planificación de áreas de trabajo en múltiples sectores.

Mejoría en la planificación de áreas de trabajo gracias a la plataforma de DEKINES El objetivo que persigue la inteligencia artificial de DEKINES en las organizaciones es maximizar la eficiencia de gestión de procesos administrativos de las áreas de trabajo. Con este fin, proporciona funciones avanzadas completamente personalizables con el entorno y con las funciones específicas de cada entidad.

Además, esta plataforma permite la creación de horarios y turnos de trabajo de manera eficiente. Algunas de las tareas específicas que se pueden realizar son: el seguimiento del tiempo, optimización de comunicación del personal y el envío de nóminas precisas.

Con el uso de DEKINES, la gestión de horarios se puede llevar a cabo en pocos minutos para lograr una plantilla organizada y optimizada. De la misma manera, se puede usar para gestionar permisos de trabajo de todos los trabajadores y hacer tareas para la toma de decisiones, como el seguimiento de los turnos.

Con todos estos resultados, los directivos pueden elegir de forma directa a los empleados que deseen para cubrir turnos específicos en los que la empresa lo necesite.

La administración empresarial con DEKINES Una de las mayores ventajas que ofrece esta plataforma de IA es su capacidad de integrarse correctamente al sistema de cualquier empresa. Además, la integración no solo comprende su adaptabilidad a los procesos y sistemas informáticos de esta, sino también a su disponibilidad en diferentes dispositivos, tanto para directivos como para empleados de la compañía.

En este sentido, DEKINES no tiene un límite de usuarios y permite a cada uno de los empleados acceder a cierta información y funciones desde su dispositivo móvil. En el caso de horarios y turnos, la plataforma envía notificaciones al móvil de cada empleado, informando sobre actualizaciones, notas importantes, nuevos turnos y tareas mediante SMS, correo electrónico o mensajes dentro de la aplicación. Asimismo, la plataforma permite la interacción del empleado, al darle la posibilidad de aceptar o rechazar la asignación desde la aplicación, con lo cual se le presentan otras alternativas para su elección.

Finalmente, cabe destacar que DEKINES tiene un sistema de integración API que permite integrarlo con otros sistemas de la organización como los departamentos de recursos humanos, contabilidad, etc.

En conclusión, la inteligencia artificial no es una tecnología que busca sustituir la acción humana en el desarrollo empresarial, sino complementarla y sentar las bases para optimizarla. En este contexto, DEKINES es un excelente aliado de la planificación en las áreas de trabajo.



