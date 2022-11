La importancia del marketing para multiplicar los pacientes de una clínica sanitaria Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, cada vez son más las entidades de salud que se suman a utilizar una estrategia de marketing sanitario para dar a conocer sus marcas en el mercado. Esto no solo es impulsado por la necesidad de mejorar la competitividad, sino de enfocarse en las necesidades reales de los clientes.

Por esta razón, resulta conveniente contratar los servicios de una agencia especializada en marketing para clínicas sanitarias, donde Discovery Marketing destaca como una de las agencias líderes nacionales.

¿Cómo multiplicar los pacientes de una clínica con Discovery Marketing? En el mundo de los negocios, el crecimiento es imprescindible para cualquier compañía. En ese sentido, se expone que las empresas que no crecen, con el tiempo, empiezan a decrecer y finalmente mueren. Esta realidad también se aplica a las organizaciones del sector salud, lo cual explica la urgente necesidad de que las clínicas puedan aplicar técnicas de marketing que atraigan más pacientes. Discovery Marketing es una agencia de marketing para clínicas sanitarias que ayuda a estos centros a conseguir más pacientes mediante estrategias y servicios a medida. Discovery Marketing destaca por realizar marketing sanitario ético por medio de estrategias no invasivas y altamente efectivas. Para ello, cuentan con un distinguido equipo de profesionales especializados en marketing sanitario y con un profesional médico encargado de supervisar el contenido creado en la agencia, con el fin de asegurar la calidad y la legalidad de las técnicas promocionales desarrolladas.

Discovery Marketing ofrece a las clínicas sanitarias sus servicios integrales Discovery Marketing lleva a cabo una extensa variedad de estrategias de marketing para clínicas sanitarias que permite captar nuevos pacientes y fidelizarlos, trabajando con las clínicas en función de las necesidades de su público.

En este contexto, presenta un servicio integral que comprende desde el diseño web hasta el branding para clínicas, pasando por el posicionamiento SEO y anuncios online para dar una buena impresión y consolidar la imagen de la marca. Por otro lado, también trabajan la gestión de redes sociales y social ads para proyectar una imagen correcta y aumentar la presencia en internet. La agencia utiliza técnicas como planificación estratégica, posicionamiento SEM y consultoría de marketingpara mejorar la reputación online de los clientes. Asimismo, se especializa en desarrollo y posicionamiento de páginas web adaptadas al sector de la salud.

Basados en la premisa de que una imagen vale más que mil palabras, Discovery Marketing crea un diseño de identidad visual de calidad para llamar la atención de posibles pacientes.

Las agencias de marketing para clínicas como Discovery Marketing son fundamentales para aumentar los pacientes porque se especializan en las estrategias que funcionan en el sector salud, permitiendo el éxito de las campañas de una forma eficiente y ética.



