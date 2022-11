Clínica Dra. Elena Serrano, expertos en implantología dental Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de noviembre de 2022, 13:11 h (CET)

Un procedimiento que ayuda a recuperar la funcionalidad y estética cuando se pierde uno o varios dientes es la implantología.

En Oviedo, Serrano Smile Center es un centro clínico donde se encuentran expertos en la estética dental que son especialistas en la colocación de implantes. La Dra. Elena Serrano es la directora de la clínica y por medio de sus años de experiencias es capaz de ejecutar un procedimiento completo, empleando materiales de la más alta calidad.

Datos sobre la implantología dental por Serrano Smile Center Con los avances en los procedimientos dentales, ahora se puede obtener un implante para toda la vida. Desde una sola pieza hasta una línea completa de dientes, la implantología consiste en la colocación de elementos de fijación en los huesos maxilares.

Se ejecuta por medio de una intervención quirúrgica y luego de adherirse, agregan la corona dental que queda fija como uno natural. También se conoce como una raíz artificial que se encarga de rellenar el espacio vacío. En Serrano Smile Center, usan piezas de titanio puro, ya que es un material biocompatible, lo que quiere decir que se une de forma física y química sin presentar reacciones.

El procedimiento inicia con la medición de la zona, esto porque el implante se debe adecuar a las medias exactas de cada paciente. En este punto, el especialista determina si el espacio cuenta con la altura suficiente por medio de pruebas radiológicas, de esta manera se reducen las posibilidades de obtener un resultado alterado.

Realizar implantología con expertos en Oviedo Es importante entender que este tratamiento comienza con la implantación y, después de la cicatrización, se ajusta la pieza dental. Entre sus ventajas, el paciente no presenta dolor y con el paso del tiempo mantiene su funcionalidad, por lo que no requiere cambios.

Existen tres tipos de prótesis, las fijas, flexibles y los implantes removibles, los cuales se usan dependiendo del caso. En cualquiera de los casos, si es un diente que afecta la estética, entregan una pieza provisional que solo se emplea temporalmente y no es práctica para masticar.

Existe el protocolo de implantología inmediata en el que se coloca la prótesis lista para el funcionamiento, pero el uso de esta técnica depende del caso de cada paciente. Serrano Smile Center conoce la complejidad de este método, es por ello que la Dra. Elena Serrano utiliza protocolos de última generación que se unen con su experiencia para conseguir buenos resultados. En la página web del centro clínico, se encuentran los números de contacto para obtener una cita en Oviedo y conseguir un presupuesto personalizado.



