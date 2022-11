CHIMEI lanzará sus productos ecológicos de bio-ABS Ecologue™ con la certificación de ISCC PLUS en 2023 Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 10:46 h (CET) La fábrica de CHIMEI Corporation en Tainan, Taiwán, ha obtenido la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) PLUS para productos de ABS, SAN, MS (SMMA), HBR y SSBR CHIMEI Corporation, una empresa de materiales de rendimiento con sede en Taiwán, que diseña y fabrica materiales de polímeros avanzados, cauchos sintéticos y productos químicos especiales, añade a su reciente cartera de materiales sostenibles Ecologue™ una gama de bioplásticos con la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) PLUS.

CHIMEI está desarrollando bioplásticos que se fabriquen con recursos de base biológica o que se descompongan después del uso. Como resultado, estos materiales generarán menos residuos y reducirán el consumo de combustibles fósiles.

ISCC PLUS adopta un planteamiento de balance de masas para asegurar que los materiales renovables se calculen y utilicen correctamente en los procesos de producción. De este modo se garantiza la trazabilidad en toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta el producto final, proporcionando un estándar global de sostenibilidad de los productos.

CHIMEI se está preparando para sustituir algunas de las materias primas de origen fósil utilizadas en su producción de polímeros por materias primas de base biológica. Están haciendo un seguimiento de esta materia prima renovable en su línea de producción para comprobar que cumpla con el planteamiento de balance de masas de ISCC PLUS y están creando alianzas para garantizar una cadena de valor más ecológica.

La certificación por parte de ISCC PLUS consolida la cadena de valor de los plásticos renovables que CHIMEI ha estado construyendo junto con Neste, Idemitsu Kosan y Mitsubishi Corporation, lo que permite a CHIMEI introducir nuevos materiales de biomasa renovables que podrían sustituir de forma eficaz a las materias primas de origen fósil en la producción de plásticos.

Las certificaciones ISCC PLUS se aplican a los productos de ABS, SAN, MS (SMMA), HBR y SSBR producidos en la fábrica de CHIMEI en Tainan, Taiwán. CHIMEI lanzará oficialmente los productos de bio-ABS ecológicos con certificación ISCC PLUS bajo la marca registrada Ecologue en el primer semestre de 2023.

"Conseguir la neutralidad de carbono es la prioridad principal para CHIMEI y debería ser fundamental para todos dentro de nuestra cadena de suministro", afirma Andrew Hsieh, Sustainable Material Solutions Manager de CHIMEI. "Optando por materiales hechos a partir de materias primas renovables como la biomasa, una marca puede reducir considerablemente la huella de carbono de sus productos y distanciarse de la industria petrolera. A medida que más marcas vayan optando por soluciones con materiales sostenibles, como los bioplásticos, su decisión se extenderá hasta los sectores de la producción, donde realmente puede tener un impacto enorme.

CHIMEI Corporation recibió por primera vez las certificaciones de ISCC PLUS durante la K 2022, la feria mundial más importante para plásticos y caucho. La noticia de haber recibido la certificación ISCC PLUS se compartió inicialmente con los invitados del evento Ecologue™ Talks en la feria de K fair, al que acudieron muchos de los socios de la cadena de suministro internacional de CHIMEI.

Los bioplásticos son una de las tres áreas de innovación en la cartera de materiales sostenibles Ecologue™ de CHIMEI. Las innovaciones en bioplásticos que se están realizando actualmente en CHIMEI incluyen materiales biodegradables que podrían sustituir a plásticos de un solo uso en un futuro próximo. CHIMEI pretende ampliar su oferta de bioplásticos a lo largo de los próximos años.

La producción es un área de innovación en curso en la cartera de materiales sostenibles Ecologue™ de CHIMEI. Esto incluye la captura y utilización del carbono en las instalaciones de CHIMEI. De las tres áreas de innovación de CHIMEI, el reciclaje es la que ha mostrado el mayor desarrollo; así, se ofrece MMA reciclado químicamente, con calidad óptica, y materiales PCR reciclados mecánicamente.

Acerca de CHIMEI

CHIMEI es una empresa de materiales de rendimiento con sede en Taiwán que diseña y fabrica materiales de polímeros avanzados, cauchos sintéticos y productos químicos especiales. Empresas de todo el mundo recurren a CHIMEI para incrementar el rendimiento y la durabilidad de sus productos, innovar en estética, aumentar la eficiencia productiva y reducir su impacto medioambiental.

Descubra cómo CHIMEI ayuda a las empresas a apuntar más alto y cómo avanza en sus responsabilidades globales en www.chimeicorp.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DXC Technology reconocida como mejor socio tecnológico entre las empresas del IBEX 35, según Quint-Whitelane CHIMEI lanzará sus productos ecológicos de bio-ABS Ecologue™ con la certificación de ISCC PLUS en 2023 Deyde DataCentric analiza cuáles son los lugares de España con mayor porcentaje de solteros Trintech celebra el décimo aniversario de Cadency® by Trintech Cerca de 2.000 refugiados con cáncer reciben ayuda de la campaña OncoUcrania