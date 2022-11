Trintech celebra el décimo aniversario de Cadency® by Trintech

Cadency ayuda a los superhéroes de las finanzas y la contabilidad a vencer el trabajo manual estandarizando y automatizando los procesos de cierre financiero "Los Vengadores™" se unieron en 2012 y han derrotado a numerosos villanos en los últimos 10 años. Del mismo modo, los expertos en finanzas y tecnología de Trintech también se unieron en 2012 para lanzar Cadency®, la primera solución SaaS de extremo a extremo del mundo que transforma la forma en que los profesionales de las finanzas y la contabilidad de las empresas de todo el mundo cierran sus libros. Desde entonces, Trintech se ha centrado en seguir ayudando a los Superhéroes de las Finanzas y la Contabilidad a derrotar el trabajo manual mediante la estandarización, racionalización y automatización de sus procesos de cierre financiero.

"La Oficina del CFO ha evolucionado considerablemente en los últimos diez años, con los CFOs sirviendo como superhéroes clave dentro de sus organizaciones. Hoy celebramos el décimo aniversario de Cadency y el papel que ha desempeñado para ayudar a las organizaciones globales a vencer los dolores de cabeza por el cumplimiento de la normativa, rescatar los balances no conciliados y traer la paz al mundo de la conciliación de transacciones", dijo Teresa Mackintosh, CEO de Trintech. "Los últimos tres años han exigido aún más a la Oficina de Finanzas, ya que la pandemia introdujo nuevos retos y mayores expectativas que conquistar. Los directores financieros necesitan ser más ágiles que nunca y disponer de datos precisos y accesibles en cualquier momento, lo que hace que soluciones como Cadency sean imprescindibles en su cinturón de herramientas de superhéroe."

Durante la última década, Cadency® ha ayudado a organizaciones de todo el mundo a racionalizar y automatizar todo el proceso Record to Report en un marco de control estandarizado. Para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de Cadency y el lanzamiento de Cadency 10.3 esta semana, Trintech ha reunido una mirada a cómo los héroes de Marvel y los héroes de las Finanzas y la Contabilidad han contado con algunas estadísticas impresionantes en los últimos diez años:

- Tras el éxito de la implantación de Cadency, Serco dispone ahora de una solución global centralizada que permite conocer mejor el número total de conciliaciones realizadas, así como su puntualidad y precisión. En la actualidad, Serco realiza mensualmente 5.000 conciliaciones del balance a través de Cadency. Además, están reconciliando automáticamente 15.000 cuentas, lo que ha ahorrado a su equipo un total de 500 horas al mes. Eso es tiempo suficiente para ver todo el Universo Cinematográfico de Marvel (3.831 minutos de película) en el transcurso de ocho meses.

- Más de 10.000 miembros del equipo aparecen en los créditos de Avengers: Infinity War™. Es una cifra enorme, pero ¿sabías que Boston Scientific Corporation tiene actualmente más de 29.000 cuentas alojadas en Cadency, con más de 4.400 de esas cuentas configuradas para reconciliarse automáticamente cada mes? Además, BSC ha experimentado un aumento de la productividad y un ahorro de tiempo, así como una mayor visibilidad y estandarización en la conciliación del balance y en los procesos de anotación en el libro diario que antes eran manuales. Las funciones de automatización dentro de Cadency han aumentado su eficiencia, así como en áreas como el muestreo y las pruebas SOX.

- Como mostraron los Vengadores, los mejores equipos necesitan crecer. Aunque empezaron como un grupo de seis superhéroes en 2012, se necesitaron más de 30 héroes para acabar con Thanos en Avengers: Endgame™. LKQ Corporation, un distribuidor global líder de piezas y accesorios para vehículos, implementó la solución Cadency de Trintech y llevó a cabo con éxito 130 adquisiciones entre 2003 y 2019, creciendo 38 veces su tamaño original sin aumentar la plantilla de su equipo de F&A. Además, fueron capaces de reducir su cierre a seis días hábiles y medio, reducir su plantilla de especialistas en efectivo en casi un 50%, y lograr casi un 90% de auto-reconciliación.

Para convertirse en el superhéroe de una organización, descubrir cómo Trintech puede ayudar.

