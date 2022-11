Las nuevas impresoras 3D Ender-3 NEO de Creality, ya a la venta en 3DWorld.es Comunicae

jueves, 10 de noviembre de 2022, 09:31 h (CET) Los nuevos modelos en kit son Ender-3 NEO, Ender-3 V2 NEO y Ender-3 Max Neo Los tres nuevos modelos de impresoras 3D de Creality, Ender-3 NEO, Ender-3 V2 NEO y Ender-3 Max Neo, ya están disponibles en España a través de la tienda online de 3DWorld.es coincidiendo con el inicio de la campaña navideña.

Esta nueva generación de impresoras de la marca Creality usa bobinas de termoplástico (ABS, PLA o PLA reforzado) que permite su uso tanto a nivel particular, educativo como profesional. Una de las novedades de esta nueva gama de impresoras es su embalaje en Kit, es decir, un producto con muchos componentes pre-ensamblados de fácil montaje y listos para usar.

Las 3 impresoras tienen diferentes ventajas y novedades respecto a modelos anteriores de la marca como por ejemplo: placa principal mejorada con drivers TMC2208 silenciosos, cama de cristal de carborundo para mejorar la adherencia de la primera capa, pantalla con un nuevo interfaz más sencillo, un nuevo sistema de alimentación de filamento y un ajuste más rápido de tensión del eje XY.

"El fabricante de impresoras 3D "CREALITY" sigue revolucionando el mercado de las impresoras 3D en el mundo. Hace 4 años lanzó su famosa Ender-3 en kit para reducir el volumen del embalaje y ahorrar en el transporte y ya ha vendido más de 1.000.000 de unidades de esta impresora a nivel global. Con ella abrieron un nuevo nicho de mercado el DIY & Hobby y otras muchas marcas les han copiado la idea. En 3DWorld estamos muy contentos de seguir colaborando con Creality en sus nuevos proyectos y por eso, esta nueva gama de impresoras 3D ya está disponible en nuestra tienda online a un precio increíble", asegura Stephen Bernard, Director de la firma 3dWorld.

El fabricante ha seguido innovando en distintas versiones siempre basadas en el concepto original de impresoras en kit. A primeros de este año lanzaron la nueva Ender-3 S1 con muy buena acogida en los mercados. Esta nueva versión es más precisa, más rápida y más silenciosa y compacta. Además, incorpora un sensor de calibración que reduce los tiempos de puesta en funcionamiento.

Sobre 3DWorld

3DWorld es una empresa española dedicada a la impresión 3D creada para dar servicio a la comunidad de ‘makers’. Comercializa impresoras 3D de diversas marcas, escáneres 3D, material para la impresión: bobinas de filamento, resinas, recambios, etc. Además es Servicio Técnico oficial de Creality en España y cuenta con profesionales especialistas en reparación de impresoras 3D de todas las marcas con servicio de reparación a domicilio y a centros educativos. Imparte cursos de formación y ofrece servicios de impresión 3D a empresas y particulares.

Exposición y taller: C/ Pablo Serrano, 5 Local A, Hortaleza, Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.