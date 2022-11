Los cabezas de serie se repartieron los cuatro billetes a cuadro final World Padel Tour Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 12:07 h (CET)

No dejaron mucho al azar los diferentes cabezas de serie de la fase de previas, pues los cuatro billetes que había en juego para acceder a la última fase de competición se los repartieron entre ellos. Obviamente no todos pudieron pasar y la mitad se quedaron por el camino pero aun así, se despidieron con honores tras la doble sesión de partidos.



Tranquilidad para Javier González Barahona y Javier García Mora, quienes en primera instancia superaban a Pepe Aliaga y Pol Hernández por 6-3 y 6-4 y después repetían actuación ante Pablo García y Juan Martín Díaz (6-2 y 6-4), quien de nuevo se quedaba a las puertas del cuadro final de un torneo.

Teo Zapata y Antón Sans, por su parte, sufrieron de lo lindo a primera hora de la mañana ante Íñigo Jofre y Emilio S. Chamero, quienes no pararon de empujar y pelear en todo momento, sacando a relucir todas sus virtudes sobre la pista para concluir el partido con un 4-6, 7-6 y 6-4. Ya por la tarde, más tranquilos, Zapata y Sanz lograron imponerse a Mario Del Castillo y Miguel Benítez por 6-4 y 6-1.

Álvaro Cepero y Rafa Méndez tuvieron no uno, sino dos obstáculos. El primero se lo plantearon Diego Gil y Mario Huete obligándose a remontar un partido de mucha ida y vuelta y constante alternancia (4-6, 6-1 y 7-5) y el segundo tocó también a remontada, esta vez ante Jaime Muñoz e Ignacio Vilariño, una de las duplas que más alegrías está dando en esta parte de la competición, venciéndoles con un 3-6, 6-1 y 6-2 y rindiendo claramente de menos a más.

Para terminar con el reparto de premios, Edu Alonso y Juanlu Esbri igualmente se clasificaron para 1/16 pasando primero por encima de Cándido Jorge Alfaro y Pablo Cardona (4-6 y 2-6) y luego teniendo que apretar dientes y arrimar el hombro en un partido muy, muy largo, que duró casi tres horas y que acabó con un 7-6, 5-7 y 5-7 sobre Jesús Moya y Javier Valdés.

