La ventaja competitiva de tener una app para tu empresa Crear una aplicación de calidad requiere de presupuesto y de contar con el equipo adecuado Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:54 h (CET) Una app móvil es un recurso muy valioso para la empresa. Ayuda a que los usuarios puedan acceder a un entorno único de interacción y así poder recibir datos asociados a la fidelización de los clientes e incremento de las ventas.

Fidelización de clientes o captación de nuevos, aumentar los ingresos, generar marca… Estas son solo algunas de las ventajas de contar una app. Pero la realidad es que si ofreces una app de valor, puede suponer la ventaja competitiva frente a tus competidores.

El primer paso es crear la aplicación, o si ya tienes una con poco recorrido actualizarla. En el mundo de las apps no todo vale. Crear una aplicación de calidad requiere de presupuesto y de contar con el equipo adecuado. Será fundamental contratar programador de apps o una empresa especialista para diseñar una a medida que cubra con las necesidades de tu empresa.

¿Cuáles son las ventajas de tener una app para la empresa?

Las ventajas que te puede proporcionar una app para tu empresa son muchas. Solo tienes que encontrar la forma de aportar a tus usuarios y clientes aquello que tu competencia no hace y encontrar así la ventaja competitiva.

Te concretamos aquí las ventajas más importantes:

1. Obtener información importante

Las aplicaciones permiten conseguir datos de los usuarios. Por ejemplo, nos permiten saber cómo se comportan y así obtener información importante para confeccionar nuestras campañas de marketing.

Cada empresa puede establecer algunos KPI (Indicadores clave), como podría ser la cantidad de instalaciones, localización, edad, sexo, estado civil, profesión, tiempo de uso, ciclo de vida, datos de venta o suscripción, objetivos conseguidos, cantidad de pedidos realizados, etc. Esta información puede ser clave para generar negocio, bien para vender tu producto o servicio, o incluso que los datos sean tu negocio.

2. Engagement

Con una app podrás conocer mejor las necesidades del usuario y será más fácil mejorar el engagement que tenga con la marca. Las comunicaciones serán más directas y podrá establecerse en un entorno controlado en el que se reducirán las intromisiones con la competencia.

Hay muchas campañas que resultan efectivos a través de la app, como es el caso de promociones o descuentos especiales. También se puede facilitar la interacción a través de recursos como redes sociales, comentarios o valoraciones de producto.

En cualquier caso, con una aplicación se puede establecer una sólida comunicación que ayuda a reforzar el recuerdo de marca. En el caso de que la experiencia haya sido buena, facilitará la fidelización. Crear una comunidad fiel puede marcar la diferencia frente a tus competidores.

3. Creación de experiencias personalizadas y únicas

Una aplicación se puede lanzar con unos objetivos estipulados, cómo podría ser conseguir el mayor porcentaje de conversión posible.

Podría ofrecer una interfaz intuitiva y atractiva, aunque podría no ser suficiente. Por esta razón, cada vez son más las empresas las que se decantan por personalizar experiencias. Se nutren de los datos que recogen de la app y los van analizando para determinar el mejor horario para enviar notificaciones, saber que artículos o servicios son los favoritos o cuáles son los mejores mensajes para abrir la apertura de la app.

No hay que perder de vista las tecnologías de machine learning o de realidad aumentada; a través de las mismas es posible predecir el comportamiento de los usuarios y analizarlos de forma automática, considerando unas determinadas variables. La tecnología siempre es un camino para conseguir una mayor ventaja competitiva.

4. Lanzamiento de diferentes tipos de notificaciones

Hay dos tipos de aplicaciones que se pueden mandar una vez que esta se ha instalado:

● In-App: son aquellas que aparecerán en pantalla completa y permiten mandar información de interés al usuario. También es posible encontrar muchas aplicaciones en las que se pueden recibir descuentos, novedades, promociones u otro tipo de comunicación. ● Push: las notificaciones push son un tipo de notificación que aparece en la pantalla de bloqueo de los móviles. Los usuarios las pueden desactivar si así lo desean. El principal objetivo de las mismas es conseguir que el usuario vuelva a abrir la app.

5. Fidelización de los usuarios

Existen más posibilidades de fidelizar a los usuarios si se utiliza un entorno diseñado a medida, que cubra con las necesidades reales de los usuarios. Sin embargo, es conveniente no olvidarse de otro tipo de metodología, sino usarlas como complementos.

Lo más interesante es utilizar todos los recursos que se nos pongan a nuestro alcance, como podría ser combinar la fidelización a través de la app con e-mail marketing o SMS. Sin embargo, las apps tienen características especiales que no se pueden conseguir de ninguna otra manera: por ejemplo, la generación de notificaciones in-app que contribuyen a medir el nivel de satisfacción y fidelización de los usuarios.

● A través de la app podemos preguntar sobre las valoraciones de la aplicación, para conocer qué piensa el usuario sobre la calidad del servicio o determinados apartados. ● También podemos ofrecer promociones exclusivas, incrementando así la cantidad de descargas. ● Algunas métricas pueden sernos de mucho interés, como la cantidad de personas que tienen la aplicación instalada y no la actualizan.

6. Monetización

Además de las ventajas anteriores, con una app en la empresa podemos conseguir un sistema de monetización adaptado a la entidad. Por ejemplo, podemos establecer un sistema de pago premium (pago por la descarga de la app en la tienda) o freemium (la app es gratuita, pero tienen algunas opciones de pago o requieren de una suscripción).

Este puede ser un punto importante en el que desmarcarte de tus competidores. Allí donde otros no sacan rentabilidad de su web, tu empresa puede monetizar la app para obtener beneficio.



Ahora ya conoces algunas de las ventajas de tener una app para la empresa. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La ventaja competitiva de tener una app para tu empresa Crear una aplicación de calidad requiere de presupuesto y de contar con el equipo adecuado Programador, la profesión sin paro Tiene una serie de beneficios que van más allá del sueldo. Uno de los más importantes es la posibilidad de desarrollar el trabajo de manera remota ¿Buscas invertir? Fundamentos de operaciones con índices que debes conocer Un índice bursátil está compuesto por un conjunto de activos o acciones de diferentes empresas Por qué estudiar otros idiomas más allá del inglés Repercusión y claves para llegar a tener un buen nivel sin necesidad de irse de Erasmus Certificado ACTIC: clave para lograr una plaza en los organismos públicos de Cataluña Para obtener este importante certificado, es importante hacer todo el proceso a través de un colaborador reconocido