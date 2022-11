Vj Alejandra es la ingeniera de vídeo detrás los grandes shows de reggaetón Emprendedores de Hoy

Atrapar a miles de personas bajo la euforia de un concierto, sincronizar la emoción de los espectadores que responden en un frenesí de gritos y aplausos, al encender o apagar una pantalla o al movimiento de las luces y los estallidos de los efectos especiales es una labor de altísima precisión.

“Cada show tiene su alma y poder traducirla en una identidad visual, que represente al artista y lo que quiere entregarle a su público, es una inmensa responsabilidad que se logra con sensibilidad, técnica y un gran equipo”, esto lo menciona Alejandra González Casallas, ingeniera de vídeo especialista en diseño conceptual de experiencias audiovisuales.

Los artistas musicales tienen el constante desafío de brindarle a su púbico, experiencias de altísimo nivel a través de la puesta en escena de su propuesta y su filosofía.

El ADN de un artista de entretenimiento masivo lo compone su equipo, quien hace todo lo necesario para crear eventos sensacionales: “antes que nada, debemos conocer al humano detrás del artista, sus sueños, su mensaje, incluso sus inseguridades, pues el trabajo del diseño visual es un acto de hipersensibilidad”, explica Alejandra, conocida en la escena del entretenimiento como Vj Alejandra.

Esta joven colombiana ha sido responsable del concepto visual de espectáculos y videoclips de artistas internacionales de la talla de Karol G, Alejandro Fernández, Ozuna, Carla Morrison, Eladio Carrión, Manuel Medrano, Myke Towers, Piso 21, Yatra, entre otros, y para cada entrega, Vj Alejandra logra imprimir una esencia única de acuerdo a los objetivos, los escenarios, el público y el momento de vida de cada artista.

“Nunca imaginé que esto podría ser un trabajo, de hecho estaría dispuesta a hacerlo por pura diversión, pero esto se tornó emocionante cuando empezaron a pagarme por mi talento”, menciona la artista.

“Para obtener resultados de máxima calidad es importante reconocer que no tienes que saberlo ni hacerlo todo, debemos acompañarnos de los mejores, en mi caso, siempre busco a los que saben más que yo, escucho y reconozco sus potenciales y así conformo equipos de trabajo”, y es que la carrera profesional de la ingeniera de vídeo Vj Alejandra se nutre de una contante investigación, experimentación de recursos, tecnología y narrativas alternativas con una misión muy precisa, “debemos respetar el show”, como ella misma lo expresa.

Su trayectoria ha sido tan disruptiva y emocionante como la misma industria, pues Vj Alejandra se abrió paso en un área poco conocida, que fusiona la producción y realización audiovisual con la música, la animación, el arte visual y los efectos especiales, incluso en sus credenciales cuenta con un énfasis en realidad aumentada y vida artificial para arte interactivo, talento y visión que la han llevado a escenarios en Latinoamérica, Europa, el Caribe y los Estados Unidos.

En la industria musical y del entretenimiento los Vjs (Video Jockey), estuvieron relacionados en un principio con los Djs, creando loops de vídeos al ritmo de la música, no obstante, hoy en día son artistas muy cotizados gracias a la versatilidad y creatividad con las que diseñan experiencias visuales impactantes y muy originales.

Este es el caso de Vj Alejandra, una talentosa joven latina que cree en la generosidad del conocimiento, el trabajo en equipo, la fidelidad en sus principios, el respeto por el arte y la mujer.

Sin duda, Vj Alejandra es la cotizada embajadora de un lenguaje que viste a la medida el concepto visual y narrativo de los artistas musicales del momento, quienes creen firmemente en su talento de traducir propuestas en imágenes en movimiento que conectan profundamente con el público. La pueden encontrar en sus redes sociales y su página web.



