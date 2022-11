La colección Rainbow, la línea más divertida de T-ADORO Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las joyas son un complemento imprescindible para completar el look de una mujer, ya que aportan un toque de distinción y representan un símbolo de poder y estatus social, resaltando su belleza y seguridad.

Por estos motivos, a la hora de elegir joyas originales para mujer es fundamental considerar no solo su aspecto, sino también los materiales con los que están fabricadas. Con este fin, la empresa de joyería española T-ADORO ha lanzado su nueva y divertida línea de joyas llamada Rainbow, la cual se caracteriza por llevar los 7 colores del arcoíris incrustados en cada pieza.

¿Cuál es la importancia de las joyas para una mujer? Las joyas forman parte de la vida de las personas prácticamente desde su nacimiento y se encuentran relacionadas con el legado familiar y a las ocasiones especiales como bodas o regalos. Además, no solo son importantes para ayudar a sus usuarios a sentirse más atractivos y seguros, sino que pueden tener diferentes significados, funcionar como amuletos de la buena suerte o para recordar a algún ser querido.

En este aspecto, cada joya encierra un mensaje, el cual puede adaptarse a la personalidad y a la forma de vestir de cada persona. De esta manera, existen mujeres que prefieren la comodidad, la elegancia y la discreción, por lo cual elegirán piezas que representen estos preceptos, mientras que aquellas que busquen llamar la atención se inclinarán por diseños más atrevidos, innovadores y divertidos. Al mismo tiempo, son fundamentales las formas y los colores de las joyas en el momento de combinarlas con la ropa, los zapatos, el peinado y otros accesorios.

Variedad de joyas divertidas, con la colección Rainbow de T-ADORO T-ADORO es una firma de joyería artesanal 100 % española que busca brindar distinción y elegancia a sus clientes a través de cada diseño. Así, los artesanos expertos de la empresa han desarrollado Rainbow, una divertida colección de pulseras, anillos y pendientes que llevan incrustadas circonitas de los 7 colores del arcoíris. De este modo, quienes entren a su tienda online podrán adquirir pulseras y anillos multicolores de plata dorada o rodiada, así como pendientes con distintas formas como medialunas, estrellas y corazones, entre otras.

Asimismo, cabe mencionar que los pedidos se entregan en un período de 1 a 2 días laborales en Espala peninsular y 3 días laborales en Baleares, con un coste de 3,95 euros en compras inferiores a los 29 euros y de forma gratuita en las que superan esa cifra.

Por lo tanto, aquellas mujeres divertidas que busquen joyas coloridas que acompañen su espíritu festivo, pueden elegir cualquiera de las piezas de la colección Rainbow de T-ADORO.



