Los cursos de fotovoltaica de TheMPVSolarReference

En los últimos años, la demanda de energía fotovoltaica se ha disparado en España por su elevada rentabilidad, en especial a partir del encarecimiento de los precios del mercado eléctrico. Esto ha abierto las puertas al mercado laboral a perfiles especializados en el diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos.

Una gran cantidad de placas solares están siendo colocadas en entornos tan diversos como el industrial, el agrícola, el ganadero y el residencial. Sin embargo, para lograr óptimos resultados en la obtención de energía renovable es necesaria una correcta planificación del diseño de cada instalación, así como la ejecución de esta. Por este motivo, cada vez son más las empresas y particulares que demandan la presencia de profesionales cualificados para iniciar y poner en marcha este tipo de proyectos.

Con el objetivo de cubrir esta demanda, TheMPVSolarReference se propone formar a profesionales en el montaje fotovoltaico. Para ello, pone a disposición cursos de fotovoltaica, como el RealExperience.

Curso RealExperience en TheMPVSolarReference La instalación de paneles fotovoltaicos es una tendencia que ha venido para quedarse. En consecuencia, se ha disparado la demanda de profesionales con conocimientos específicos en esta área. Para ellos, TheMPVSolarReference ofrece cursos de fotovoltaica que contribuyen a su especialización.

Una de sus opciones disponibles es el curso RealExperience. Con este, durante 2 días intensos de actividad, los participantes podrán vivir la experiencia del montaje de los sistemas fotovoltaicos. Tendrán la oportunidad de construirlos con sus propias manos, siguiendo las prácticas recomendadas por los profesores, quienes son auténticos expertos en la materia. Podrán experimentar con diodos de paso, arcos-voltaicos, inversor, puesta en marcha, monitorización, etc.

¿Con qué capacidades contarán los alumnos al terminar el curso? Al finalizar la formación, los estudiantes serán capaces de montar por sí mismos sistemas fotovoltaicos. Esto se debe a que, durante el curso, tendrán que construir un proyecto desde 0 hasta su puesta en marcha. Para ello, serán guiados en todo momento por especialistas.

También conocerán todos los materiales necesarios para realizar la instalación, ya que tendrán que construir estructura, anclajes, fijar paneles solares, coser strings, etc. Trabajarán bajo la filosofía learning by doing.

Por último, conseguirán utilizar y conocer todas las herramientas. En el curso, se enfrentarán al montaje empleando las herramientas especiales y que son específicas para el montaje de los sistemas fotovoltaicos.

Los cursos de fotovoltaica disponibles en TheMPVSolarReference representan una muy buena opción para aquellas personas que buscan una salida laboral con alta demanda en el sector de la energía. El curso RealExperience es presencial y tiene un coste de 499 €.