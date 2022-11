Las ventajas de comprar productos reacondicionados en el Black Friday con Jet Computer Emprendedores de Hoy

martes, 8 de noviembre de 2022, 13:15 h (CET)

El Black Friday es una de las pocas oportunidades que se dan en el año para adquirir excelentes ofertas en todo tipo de productos y servicios.

Una de las formas de conseguir un mayor ahorro en las compras es optar por el mercado de productos reacondicionados, una tendencia que crece cada año en España.

En este caso, la compañía tecnológica Jet Computer se prepara para lanzar sus ofertas en el Black Friday y ofrecer a su público este tipo de dispositivos, los cuales suponen una gran ventaja para los consumidores.

¿Qué ventaja tiene comprar un producto reacondicionado? Los productos reacondicionados son los que una empresa pone a la venta después de haber sido devueltos por los clientes, debido a algún daño o avería, por un precio considerablemente inferior al inicial. A pesar de lo que creen algunas personas, estos artículos no son más económicos por tener una calidad inferior, estar en mal estado o eliminar sus garantías.

De hecho, los reacondicionados pasan por un proceso de verificación de calidad en el que, después de reparar el desperfecto indicado, se comprueba el funcionamiento de cada una de sus partes.

Asimismo, muchas empresas ofrecen las mismas garantías que de un producto totalmente nuevo, así como los accesorios y componentes de fábrica, como cables, adaptadores, fundas, protectores, etc.

Todo esto con la ventaja de presentar un precio mucho más bajo y, al conseguirlo en las ofertas del Black Friday, el precio final puede ser mucho menor aún. Además, esta es una oportunidad perfecta para adquirir excelentes productos para toda la familia y para negocios, pequeñas empresas, etc.

Jet Computer ofrece los productos más demandados A pesar de que en este evento de ofertas las empresas de todos los sectores realizan promociones en sus productos y servicios, las compañías de tecnología son las más destacadas. Este es el caso de Jet Computer, una tienda de informática con un amplio catálogo que incluye portátiles, ordenadores, tablets, servidores, proyectores y una variedad de componentes para PC. Esta tienda se especializa en la venta de dispositivos reacondicionados con precios asequibles, siendo una de las principales alternativas de quienes buscan un equipo de calidad.

Para garantizar productos de calidad, se asegura de que cada uno sea sometido a exhaustivas auditorías a cargo de un personal técnico altamente cualificado, con el fin de verificar que cumplan con los máximos estándares de calidad. Además, ofrecen un año de garantía para cubrir cualquier fallo que presenten los artículos comprados.

Finalmente, cabe destacar que la empresa cuenta con más de 23 años en el sector tecnológico, siendo un referente de calidad en la venta de equipos reacondicionados en España.

En conclusión, comprar productos reacondicionados en el Black Friday en tiendas como Jet Computer no solo supone un doble ahorro, sino también una garantía de obtener productos de excelente calidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.